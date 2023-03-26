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    Боснийцы огорчат словаков

    Словакия — Босния и Герцеговина. Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Евро-2024, 26 марта 2023 года

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    Сборная Боснии и Герцеговины
    Словакия сыграет на своем поле с Боснией и Герцеговиной в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Словакия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 26 Марта 2023 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
  • Сараево
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    Словакия

    Сборная этой страны явно мечтает выйти на Евро. Причем главным конкурентом за 2 место в группе являются именно боснийцы.

    Правда, старт словакам не удался. Дома команда не смогла переиграть сборную Люксембурга (0:0).

    Коэффициенты матча Словакия — Босния и Герцеговина

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.202.75Фрибет$40
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    Интересно, что эта ничья стала для Словакии четвертой кряду. Да и не забивает команда уже на протяжении двух матчей подряд.

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    Поединки с боснийцами для команды складываются исторически сложно. Из 3 очных встреч Словакия выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    Словакия явно намеревается использовать фактор своего поля. Да и пора бы команде побеждать, ведь последняя виктория случилась еще в июне прошлого года.

    Босния и Герцеговина

    Боснийцы имеют приличный подбор игроков во всех линиях. Чего стоит только атака, в которой блистают Эдин Джеко и Раде Крунич.

    Последний оформил дубль в стартовом поединке отбора с Исландией. Ту встречу Босния и Герцеговина выиграла со счетом 3:0.

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    • Разумеется, боснийцы будут рады выездной ничьей. Стратегически такой результат устроит балканцев.

    Отметим надежные тылы команды. На них тоже имеется определенный расчет, да и мотивации Боснии и Герцеговине не занимать.

    Лидеры боснийцев вполне способны вытащить отдельный матч на своих лучших качествах. Такой сценарий возможен и на сей раз.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Словакии предлагают — 2.50.

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    На викторию Боснии и Герцеговины дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

    Гости наверняка будут активно атаковать, тем паче, для этого у них есть нужные ресурсы и мотивация.

    Наш прогноз — Победа Боснии и Герцеговины. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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    Словакия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Боснийцы огорчат словаков
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