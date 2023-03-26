Словакия сыграет на своем поле с Боснией и Герцеговиной в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Словакия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Сборная этой страны явно мечтает выйти на Евро. Причем главным конкурентом за 2 место в группе являются именно боснийцы.

Правда, старт словакам не удался. Дома команда не смогла переиграть сборную Люксембурга (0:0).

Коэффициенты матча Словакия — Босния и Герцеговина 1X2Новым игрокам 2.653.202.75Фрибет$40

Интересно, что эта ничья стала для Словакии четвертой кряду. Да и не забивает команда уже на протяжении двух матчей подряд.

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Поединки с боснийцами для команды складываются исторически сложно. Из 3 очных встреч Словакия выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

Словакия явно намеревается использовать фактор своего поля. Да и пора бы команде побеждать, ведь последняя виктория случилась еще в июне прошлого года.

Босния и Герцеговина

Боснийцы имеют приличный подбор игроков во всех линиях. Чего стоит только атака, в которой блистают Эдин Джеко и Раде Крунич.

Последний оформил дубль в стартовом поединке отбора с Исландией. Ту встречу Босния и Герцеговина выиграла со счетом 3:0.

Разумеется, боснийцы будут рады выездной ничьей. Стратегически такой результат устроит балканцев.

Отметим надежные тылы команды. На них тоже имеется определенный расчет, да и мотивации Боснии и Герцеговине не занимать.

Лидеры боснийцев вполне способны вытащить отдельный матч на своих лучших качествах. Такой сценарий возможен и на сей раз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Словакии предлагают — 2.50.

На викторию Боснии и Герцеговины дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

Гости наверняка будут активно атаковать , тем паче, для этого у них есть нужные ресурсы и мотивация.

Наш прогноз — Победа Боснии и Герцеговины. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.