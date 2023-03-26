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    «Балтика» со второй попытки обыграет «КАМАЗ»

    «Балтика» — «КАМАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Первая лига, 26 марта 2023 года

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    «Балтика»
    «Балтика» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Балтика»

    Команда располагается на 1-м месте в турнирной таблице Первой лиги, являясь главным претендентом на попадание в Премьер-лигу. «Балтика» опережает 3-е место, которое не гарантирует выход в РПЛ на 7 баллов.

    «Балтика» проводит успешный сезон. Команда проиграла всего один матч из 23-х, выиграла 13 раз и 9 матчей закончились ничейным результатом.

    Стоит отметить, что «Балтика» является самой результативной командой в Первой лиге, забив 44 гола. Ближайший преследователь калининградской команды «Алания» забила 39 голов.

    Прогнозы на ФНЛ

    У «Балтики» продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая составляет уже 22 матча. Последний раз команда уступила 17 июля 2022 года в 1-м туре чемпионата.

    «Балтика» также не проигрывала на своем поле. За 11 матчей команда выиграла 7 раз и 4 встречи закончились ничьей.

    «КАМАЗ»

    Команда является середняком в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» занимает 8-е место в чемпионате и имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф, отставание от которого составляет 7 очков.

    В нынешнем сезоне «КАМАЗ» проиграл 6 матчей из 23-х. Стоит отметить, что челнинцы пропустили лишь 23 гола при 27-и забитых.

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    • В последнее время команда не лучшим образом играет на чужом поле. «КАМАЗ» не выигрывал в гостях уже 7 матчей подряд. Примечательно, что челнинская команда не забила ни одного гола в последних 3-х матчах после возобновления чемпионата.

    В нынешнем сезоне «КАМАЗ» и «Балтика» уже встречались между собой. В рамках 8-го тура команды разошлись миром (0:0). В том матче обе команды не нанесли ни одного удара в сторону и в створ ворот.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 1.64.

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    На викторию «КАМАЗа» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.70.

    «Балтика» на протяжении всего сезона находится в прекрасной форме. Можно предположить, что калининградская команда сможет забить гол «КАМАЗу» и выиграть матч.

    Наш прогноз — Победа «Балтики» и тотал 3.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «КАМАЗа» 0.5 меньше за 1.98.

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    «Балтика» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. «Балтика» со второй попытки обыграет «КАМАЗ»
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