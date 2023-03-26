«Балтика» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Команда располагается на 1-м месте в турнирной таблице Первой лиги, являясь главным претендентом на попадание в Премьер-лигу. «Балтика» опережает 3-е место, которое не гарантирует выход в РПЛ на 7 баллов.

«Балтика» проводит успешный сезон. Команда проиграла всего один матч из 23-х, выиграла 13 раз и 9 матчей закончились ничейным результатом.

Стоит отметить, что «Балтика» является самой результативной командой в Первой лиге, забив 44 гола. Ближайший преследователь калининградской команды «Алания» забила 39 голов.

Прогнозы на ФНЛ

У «Балтики» продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая составляет уже 22 матча. Последний раз команда уступила 17 июля 2022 года в 1-м туре чемпионата.

«Балтика» также не проигрывала на своем поле. За 11 матчей команда выиграла 7 раз и 4 встречи закончились ничьей.

«КАМАЗ»

Команда является середняком в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» занимает 8-е место в чемпионате и имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф, отставание от которого составляет 7 очков.

В нынешнем сезоне «КАМАЗ» проиграл 6 матчей из 23-х. Стоит отметить, что челнинцы пропустили лишь 23 гола при 27-и забитых.

В последнее время команда не лучшим образом играет на чужом поле. «КАМАЗ» не выигрывал в гостях уже 7 матчей подряд. Примечательно, что челнинская команда не забила ни одного гола в последних 3-х матчах после возобновления чемпионата.

В нынешнем сезоне «КАМАЗ» и «Балтика» уже встречались между собой. В рамках 8-го тура команды разошлись миром (0:0). В том матче обе команды не нанесли ни одного удара в сторону и в створ ворот.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 1.64.

На викторию «КАМАЗа» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.70.

«Балтика» на протяжении всего сезона находится в прекрасной форме. Можно предположить, что калининградская команда сможет забить гол «КАМАЗу» и выиграть матч.

Наш прогноз — Победа «Балтики» и тотал 3.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «КАМАЗа» 0.5 меньше за 1.98.