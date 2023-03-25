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    Позволит ли Испании вернуться к победам Норвегия?

    Испания — Норвегия. Ставка за 2.25 и прогноз на матч Евро-2024 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Норвегия
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    Испания не знает побед три матча кряду
    Испания сыграет на своем поле с Норвегией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Испания — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 25 Марта 2023 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 22:45 Норвегия Норвегия
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    Испания

    Испания неудачно провела чемпионат мира 2022 в Катаре, где заняла второе место в группе, опередив Коста-Рику и Германии и уступив первое Японии.

    Путь в плей-офф прервался сразу же, поскольку уже в 1/8 финала «Фурия Роха» сенсационно проиграла Марокко (0:0) по пенальти. Не удивительно, что теперь у нее новый наставник Луис де ла Фуэнте.

    Коэффициенты матча Испания — Норвегия

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    Последним достижением Испании стал выход в плей-офф Лиги наций. Она выиграла вторую группу Лиги А, для чего ей понадобилась победа над Португалией (1:0).

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    Сборная не знает побед три матча кряду, которые пришлись на мундиаль-2022, где в двух последних она проиграла, так что ее форма оставляет желать лучшего.

    Норвегия

    Норвежцы не попали на чемпионат мира, хотя в этом сезоне они, можно сказать, на прорыве. Неплохое выступление в квалификации и в Лиге наций B, где им немного не хватило для повышения.

    «Сверла» медленно, но уверенно повышают свой уровень игры и, соответственно, престижа. Но, конечно, с соперниками посильнее у них все еще серьезные проблемы.

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    • Норвегия проиграла Сербии в Лиге наций (0:2), что сильно повлияло на шансы выйти в Лигу А. Этому предшествовало фиаско в игре со Словенией (1:2).

    В последних двух матчах скандинавы не проиграли, победив Ирландию (2:1) на выезде и сыграв вничью с Финляндией (1:1) дома, а значит способны остановить пиренейцев, хотя из-за травмы им не поможет звездный Эрлинг Холанн.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех Норвегии оценивается в 9,00, ничья — в 4,94.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,25.

    Еще один вариант ставки — Испания выиграет 1-й тайм и матч за 1,82, ведь хозяева будут жаждать вернуться к победам, а новый тренер заставит их встряхнуться.

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    Испания — Норвегия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли Испании вернуться к победам Норвегия?
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