Испания сыграет на своем поле с Норвегией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Испания — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Испания неудачно провела чемпионат мира 2022 в Катаре, где заняла второе место в группе, опередив Коста-Рику и Германии и уступив первое Японии.

Путь в плей-офф прервался сразу же, поскольку уже в 1/8 финала «Фурия Роха» сенсационно проиграла Марокко (0:0) по пенальти. Не удивительно, что теперь у нее новый наставник Луис де ла Фуэнте.

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Последним достижением Испании стал выход в плей-офф Лиги наций. Она выиграла вторую группу Лиги А, для чего ей понадобилась победа над Португалией (1:0).

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Сборная не знает побед три матча кряду, которые пришлись на мундиаль-2022, где в двух последних она проиграла, так что ее форма оставляет желать лучшего.

Норвегия

Норвежцы не попали на чемпионат мира, хотя в этом сезоне они, можно сказать, на прорыве. Неплохое выступление в квалификации и в Лиге наций B, где им немного не хватило для повышения.

«Сверла» медленно, но уверенно повышают свой уровень игры и, соответственно, престижа. Но, конечно, с соперниками посильнее у них все еще серьезные проблемы.

Норвегия проиграла Сербии в Лиге наций (0:2), что сильно повлияло на шансы выйти в Лигу А. Этому предшествовало фиаско в игре со Словенией (1:2).

В последних двух матчах скандинавы не проиграли, победив Ирландию (2:1) на выезде и сыграв вничью с Финляндией (1:1) дома, а значит способны остановить пиренейцев, хотя из-за травмы им не поможет звездный Эрлинг Холанн.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех Норвегии оценивается в 9,00, ничья — в 4,94.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,25.

Еще один вариант ставки — Испания выиграет 1-й тайм и матч за 1,82, ведь хозяева будут жаждать вернуться к победам, а новый тренер заставит их встряхнуться.