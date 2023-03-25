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    Что противопоставит Хорватии Уэльс?

    Хорватия — Уэльс. Ставка за 2.11 и прогноз на матч Евро-2024 25 марта 2023 года

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    Хорватия сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Хорватия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 25 Марта 2023 года
    Хорватия
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    •  Хорватия 22:45 Уэльс Уэльс
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    Хорватия

    Минувший год «шашечные» могут занести себе в актив. Летом они выиграли группу Лиги наций самого высшего дивизиона, опередив Данию и Францию, и вышли в финальную часть турнира.

    А уже в конце года Хорватия смогла во второй раз в своей истории выиграть бронзу на чемпионате мира после вылета в полуфинале от Аргентины.

    Коэффициенты матча Хорватия — Уэльс

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    В матче за третье место, который был последним для балканцев на сегодня, команда обыграла Марокко (2:1).

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    Вышеупомянутое поражение от Аргентины — единственное для коллектива в предыдущих 13 поединках во всех турнирах при девяти победах, так что он находится в прекрасной форме.

    Уэльс

    Валлийцы минувший мундиаль откровенно провалили. По итогам группового этапа команда замкнула турнирную таблицу группы В и на этом прекратила выступления.

    Сборная Уэльса набрала всего один балл на ЧМ-2022. После ничьей 1:1 против США в первом туре дальше были поражение от Ирана (0:2) и Англии (0:3).

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    • Провально «Драконы» провели и предыдущий розыгрыш Лиги наций, где заняли последнее место в группе и вылетели в дивизион B.

    В последних восьми матчах во всех турнирах коллектив не знает побед при шести поражениях и двух ничьих, а значит в грядущей игре будет сложно рассчитывать даже на один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 1,63. Успех Уэльса оценивается в 5,70, ничья — в 3,86.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев поля забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,11.

    Еще один вариант ставки — Хорватия выиграет 1-й тайм и матч за 2,32, что более чем вероятно с учетом формы соперников.

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    Хорватия — Уэльс: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Что противопоставит Хорватии Уэльс?
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