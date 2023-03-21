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    «Аргентинос» вновь проиграет в гостях?

    «Атлетико Ланус» — «Аргентинос Хуниорс». Прогноз (к. 1.86) и ставки на чемпионат Аргентины 21 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Ланус» — «Аргентинос Хуниорс»
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    «Аргентинос»
    «Атлетико Ланус» сыграет на своем поле против «Аргентинос Хуниорс» в 8-м туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 03:00 мск. «Атлетико Ланус» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 21 Марта 2023 года
    Ланус
  • Аргентина. Примера
    •  Ланус 03:00 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс
  • Аргентина. Примера
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    «Ланус»

    После 7-и сыгранных матчей команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Ланус» имеет все шансы побороться за 1-е место, команда отстает от «Сан-Лоренсо» лишь на 3 балла.

    В 7-и матчах «Ланус» проиграл лишь два матча, одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда начала календарный год с 4-х побед подряд, но затем начала буксовать.

    За этот период «Ланус» забил 10 голов и 6 раз пропустил. Стоит отметить, что команда провела на своем поле 3 матча в нынешнем сезоне, две из них выиграла и один раз проиграла.

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    В случае победы в предстоящем матче команда может подняться гораздо выше по турнирной таблице. «Ланус» и «Аргентинос» 7 октября 2022 года встречались между собой. В том матче «Атлетико Ланус» крупно уступил сопернику (0:4).

    «Аргентинос»

    Команда не лучшим образом начала нынешний сезон, занимая лишь 14-е место в турнирной таблице. «Аргентинос» еще может подняться значительно выше, если выдаст мощную победную серию.

    До первого места команде не хватает лишь 6 очков. С самого начала сезона «Аргентинос» чередует победы с поражениями. Команда 3 раза выигрывала и столько же раз проиграла при одном ничейном результате.

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    • В последнем матче «Аргентинос» уверенно победил «Депортиво» (3:0) в рамках 1/32 финала Кубка Аргентины, а в последних 3-х поединках команда дважды побеждала.

    Стоит отметить, что «Аргентинос» провалил матчи именно на чужом поле. Все три поражения команды случились именно в гостях. В 4-х матчах на чужом поле «Аргентинос» забил лишь 2 гола при 4-х пропущенных.

    Прогноз и ставка

    На «Ланус» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.00, а победу «АЕК» — за 2.75.

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    Обе команды находятся далеко не в лучшей форме. Можно предположить, что команды сыграют в закрытый футбол и хозяева точно не проиграют.

    Ставка — Фора «Лануса» 0 за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал 2 меньше за 1.85.

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    «Атлетико Ланус» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на футбол. «Аргентинос» вновь проиграет в гостях?
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