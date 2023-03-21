«Атлетико Ланус» сыграет на своем поле против «Аргентинос Хуниорс» в 8-м туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 03:00 мск. «Атлетико Ланус» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланус»

После 7-и сыгранных матчей команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Ланус» имеет все шансы побороться за 1-е место, команда отстает от «Сан-Лоренсо» лишь на 3 балла.

В 7-и матчах «Ланус» проиграл лишь два матча, одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда начала календарный год с 4-х побед подряд, но затем начала буксовать.

За этот период «Ланус» забил 10 голов и 6 раз пропустил. Стоит отметить, что команда провела на своем поле 3 матча в нынешнем сезоне, две из них выиграла и один раз проиграла.

Все прогнозы на футбол

В случае победы в предстоящем матче команда может подняться гораздо выше по турнирной таблице. «Ланус» и «Аргентинос» 7 октября 2022 года встречались между собой. В том матче «Атлетико Ланус» крупно уступил сопернику (0:4).

«Аргентинос»

Команда не лучшим образом начала нынешний сезон, занимая лишь 14-е место в турнирной таблице. «Аргентинос» еще может подняться значительно выше, если выдаст мощную победную серию.

До первого места команде не хватает лишь 6 очков. С самого начала сезона «Аргентинос» чередует победы с поражениями. Команда 3 раза выигрывала и столько же раз проиграла при одном ничейном результате.

В последнем матче «Аргентинос» уверенно победил «Депортиво» (3:0) в рамках 1/32 финала Кубка Аргентины, а в последних 3-х поединках команда дважды побеждала.

Стоит отметить, что «Аргентинос» провалил матчи именно на чужом поле. Все три поражения команды случились именно в гостях. В 4-х матчах на чужом поле «Аргентинос» забил лишь 2 гола при 4-х пропущенных.

Прогноз и ставка

На «Ланус» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.00, а победу «АЕК» — за 2.75.

Обе команды находятся далеко не в лучшей форме. Можно предположить, что команды сыграют в закрытый футбол и хозяева точно не проиграют.

Ставка — Фора «Лануса» 0 за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал 2 меньше за 1.85.