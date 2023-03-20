«Мирандес»
С 40 зачетными пунктами «Мирандес» разместился в середине турнирной таблицы Сегунды, находясь на равноудаленном расстоянии от зоны плей-офф и вылета, так что не решает уже никаких задач.
«Кабаны» довольно-таки неплохо проводят свой последний отрезок из пяти матчей. За этот период они уступили только раз, еще раз сыграли вничью и трижды победили.
Коэффициенты матча Мирандес — Эйбар
В двух же своих минувших встречах первенства «красные» только выигрывали, поочередно справившись на своем поле с «Овьедо» 1:0 и перестреляв в Хихоне в прошлом туре местный «Спортинг» — 4:3.
У «Мирандеса» только одно поражение в родных стенах за десять последних проведенных игр. Помимо фиаско, коллектив еще дважды сыграл вничью и добился семи викторий.
«Эйбар»
После 31 проведенного тура «Эйбар» с 59 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.
«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем в остальных четырех встречах чемпионата только побеждали и не пропускали.
В своей последней проведенной игре коллектив на своей территории выиграл минимально 1:0 у «Бургоса». А игровым днем ранее он на выезде с таким же счетом переиграл «Тенерифе».
«Эйбар» проиграл только один раз вдали от дома за последние шесть встреч первенства, еще один поединок он свел вничью и смог добиться четырех викторий.
Три последние очные матча эти клубы свели вничью. Причем во всех этих случаях неизменно забивали обе стороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.38.
На викторию «Мирандеса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.00.
В данном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами, так как в последнее время они неизменно забивали друг другу, да и без гола вообще редко уходят с поля в последнее время.