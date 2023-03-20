В заключительном поединке 32-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле сыграет против «Эйбара». Встреча, которая пройдет 20 марта, начнется в 23:00 по мск. «Мирандес» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

С 40 зачетными пунктами «Мирандес» разместился в середине турнирной таблицы Сегунды, находясь на равноудаленном расстоянии от зоны плей-офф и вылета, так что не решает уже никаких задач.

«Кабаны» довольно-таки неплохо проводят свой последний отрезок из пяти матчей. За этот период они уступили только раз, еще раз сыграли вничью и трижды победили.

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В двух же своих минувших встречах первенства «красные» только выигрывали, поочередно справившись на своем поле с «Овьедо» 1:0 и перестреляв в Хихоне в прошлом туре местный «Спортинг» — 4:3.

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У «Мирандеса» только одно поражение в родных стенах за десять последних проведенных игр. Помимо фиаско, коллектив еще дважды сыграл вничью и добился семи викторий.

«Эйбар»

После 31 проведенного тура «Эйбар» с 59 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем в остальных четырех встречах чемпионата только побеждали и не пропускали.

В своей последней проведенной игре коллектив на своей территории выиграл минимально 1:0 у «Бургоса». А игровым днем ранее он на выезде с таким же счетом переиграл «Тенерифе».

«Эйбар» проиграл только один раз вдали от дома за последние шесть встреч первенства, еще один поединок он свел вничью и смог добиться четырех викторий.

Три последние очные матча эти клубы свели вничью. Причем во всех этих случаях неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.38.

На викторию «Мирандеса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.00.

В данном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами, так как в последнее время они неизменно забивали друг другу, да и без гола вообще редко уходят с поля в последнее время.