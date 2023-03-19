«Уэска»
С 34 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на десять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.
За 31 проведенную игру текущего первенства «оскенцы» в 14 из них сыграли вничью, а также девять раз выиграли и восемь раз проиграли, забили 28 мячей, а пропустили на два гола меньше.
Коэффициенты матча Уэска — Сарагоса
В отрезке последних 11 игр коллектив расписал аж восемь мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с сантандерским «Расингом» 1:1.
На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету восемь викторий и шесть ничьих.
«Сарагоса»
«Сарагоса» по итогам 31 проведенного тура находится во второй части турнирной таблицы. У команды на счету 36 очков и 15 позиция. Зону вылета она обходит на восемь пунктов.
Арагонцы не отличаются стабильностью и чередуют в целом неплохие матчи с откровенно провальными. Всего же за всю турнирную дистанцию они добыли девять викторий, 11 раз играли вничью и 11 встреч проиграли.
В отрезке же последних пяти матчей чемпионата у команды одна победа, две мировые и два фиаско. В минувшем туре коллектив дома разгромил со счетом 3:0 «Леганес», прервав тем самым 4-матчевую безвыигрышную серию.
В отрезке последних девяти выездных поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» добилась двух выигрышей, трижды сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.
В первом круге арагонцы дома разгромили предстоящего противника со счетом 3:0, а на поле «Уэски» два из трех последних игр выиграли хозяева при одной мировой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.60.
На викторию «Сарагосы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.
«Уэска» на своем поле выступает сильно и вполне может справиться с очень нестабильной «Сарагосой». Наш прогноз — П1.