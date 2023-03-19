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    «Уэска» на своем поле обыграет арагонцев

    «Уэска» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Испании, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Сарагоса»
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    «Уэска»
    В воскресенье, 19 марта, «Уэска» на своем поле сыграет против «Сарагосы» в 32-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 18:15 по мск. «Уэска» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Марта 2023 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 18:15 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Уэска»

    С 34 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на десять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

    За 31 проведенную игру текущего первенства «оскенцы» в 14 из них сыграли вничью, а также девять раз выиграли и восемь раз проиграли, забили 28 мячей, а пропустили на два гола меньше.

    Коэффициенты матча Уэска — Сарагоса

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    В отрезке последних 11 игр коллектив расписал аж восемь мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с сантандерским «Расингом» 1:1.

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    На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету восемь викторий и шесть ничьих.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 31 проведенного тура находится во второй части турнирной таблицы. У команды на счету 36 очков и 15 позиция. Зону вылета она обходит на восемь пунктов.

    Арагонцы не отличаются стабильностью и чередуют в целом неплохие матчи с откровенно провальными. Всего же за всю турнирную дистанцию они добыли девять викторий, 11 раз играли вничью и 11 встреч проиграли.

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    В отрезке же последних пяти матчей чемпионата у команды одна победа, две мировые и два фиаско. В минувшем туре коллектив дома разгромил со счетом 3:0 «Леганес», прервав тем самым 4-матчевую безвыигрышную серию.

    В отрезке последних девяти выездных поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» добилась двух выигрышей, трижды сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

    В первом круге арагонцы дома разгромили предстоящего противника со счетом 3:0, а на поле «Уэски» два из трех последних игр выиграли хозяева при одной мировой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.

    «Уэска» на своем поле выступает сильно и вполне может справиться с очень нестабильной «Сарагосой». Наш прогноз — П1.

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    «Уэска» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Уэска» на своем поле обыграет арагонцев
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