В воскресенье, 19 марта, «Уэска» на своем поле сыграет против «Сарагосы» в 32-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 18:15 по мск. «Уэска» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

С 34 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на десять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

За 31 проведенную игру текущего первенства «оскенцы» в 14 из них сыграли вничью, а также девять раз выиграли и восемь раз проиграли, забили 28 мячей, а пропустили на два гола меньше.

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В отрезке последних 11 игр коллектив расписал аж восемь мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с сантандерским «Расингом» 1:1.

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На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету восемь викторий и шесть ничьих.

«Сарагоса»

«Сарагоса» по итогам 31 проведенного тура находится во второй части турнирной таблицы. У команды на счету 36 очков и 15 позиция. Зону вылета она обходит на восемь пунктов.

Арагонцы не отличаются стабильностью и чередуют в целом неплохие матчи с откровенно провальными. Всего же за всю турнирную дистанцию они добыли девять викторий, 11 раз играли вничью и 11 встреч проиграли.

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В отрезке же последних пяти матчей чемпионата у команды одна победа, две мировые и два фиаско. В минувшем туре коллектив дома разгромил со счетом 3:0 «Леганес», прервав тем самым 4-матчевую безвыигрышную серию.

В отрезке последних девяти выездных поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» добилась двух выигрышей, трижды сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

В первом круге арагонцы дома разгромили предстоящего противника со счетом 3:0, а на поле «Уэски» два из трех последних игр выиграли хозяева при одной мировой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.60.

На викторию «Сарагосы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.

«Уэска» на своем поле выступает сильно и вполне может справиться с очень нестабильной «Сарагосой». Наш прогноз — П1.