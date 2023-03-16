Венгерский «Ференцварош» сыграет на своем поле с немецким «Байером» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в четверг, 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Ференварош» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

Команде из Будапешта будет сложно отыграться после поражения со счетом 0:2 в первой игре, однако думается, что выход в эту стадию турнира для «Фроди» уже можно считать успехом.

Подопечные российского специалиста Станислава Черчесова пробились в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы благодаря тому, что выиграли свою группу. «Зеленые орлы» оказались сильнее французского «Монако», турецкого «Трабзонспора» и сербской «Црвены Звезды».

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Что касается чемпионата Венгрии, то «Ференцварош» продолжает уверенно лидировать. В настоящий момент в активе «бело-зеленых» 50 очков. Они на 11 пунктов опережают второй «Кечкемет». Из Кубка страны команда уже вылетела.

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В последней игре команда из столицы Венгрии уступила «Академии Пушкаша» (1:2), а до этого сыграли вничью с «Мезьокьовешдом» (1:1) и сыграли вничью с «Дебреценом» (2:0).

«Байер»

«Львы» в текущем сезоне Бундеслиги являются крепким середняком и в настоящий момент занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В активе команды из Леверкузена 34 пункта и она на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны.

Таким образом, «фармацевты» через чемпионат вряд ли смогут пробиться в Лигу чемпионов, поэтому попробуют сделать это через Лиги Европы. К тому же, команда уже одной ногой в четвертьфинале турнира.

В 1/8 финала «11 рабочих» пробились после того, как по сумме двух встреч победили французский «Монако». До этого «Байер» стал третьим в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге», но обошли мадридский «Атлетико».

В последней игре подопечные Хави Алонсо оказались сильнее «Вердера» (3:2), а до этого победили «Герту» (4:1) и сыграли вничью с «Фрайбургом».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния гостей. На победу «Байера» предлагают поставить за 2.02.

На викторию «Ференцвароша» выставлен коэффициент 3.55, ничья оценена — в 3.85.

«Байер» намного сильнее своего соперника, поэтому поставим на победу команды из Леверкузена и во втором матче.

Также рассмотрим вариант с тем, что поединок получится результативным. Поставим на то, что зрители увидят минимум 4 гола.