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    Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?

    «Ференварош» — «Байер». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ференварош» — «Байер»
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    В первом матче «Байер» выиграл 2:0
    Венгерский «Ференцварош» сыграет на своем поле с немецким «Байером» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в четверг, 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Ференварош» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 23:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Ференцварош»

    Команде из Будапешта будет сложно отыграться после поражения со счетом 0:2 в первой игре, однако думается, что выход в эту стадию турнира для «Фроди» уже можно считать успехом.

    Подопечные российского специалиста Станислава Черчесова пробились в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы благодаря тому, что выиграли свою группу. «Зеленые орлы» оказались сильнее французского «Монако», турецкого «Трабзонспора» и сербской «Црвены Звезды».

    Коэффициенты матча Ференцварош — Байер

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    Что касается чемпионата Венгрии, то «Ференцварош» продолжает уверенно лидировать. В настоящий момент в активе «бело-зеленых» 50 очков. Они на 11 пунктов опережают второй «Кечкемет». Из Кубка страны команда уже вылетела.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последней игре команда из столицы Венгрии уступила «Академии Пушкаша» (1:2), а до этого сыграли вничью с «Мезьокьовешдом» (1:1) и сыграли вничью с «Дебреценом» (2:0).

    «Байер»

    «Львы» в текущем сезоне Бундеслиги являются крепким середняком и в настоящий момент занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В активе команды из Леверкузена 34 пункта и она на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны.

    Таким образом, «фармацевты» через чемпионат вряд ли смогут пробиться в Лигу чемпионов, поэтому попробуют сделать это через Лиги Европы. К тому же, команда уже одной ногой в четвертьфинале турнира.

    В 1/8 финала «11 рабочих» пробились после того, как по сумме двух встреч победили французский «Монако». До этого «Байер» стал третьим в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге», но обошли мадридский «Атлетико».

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    • В последней игре подопечные Хави Алонсо оказались сильнее «Вердера» (3:2), а до этого победили «Герту» (4:1) и сыграли вничью с «Фрайбургом».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния гостей. На победу «Байера» предлагают поставить за 2.02.

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    На викторию «Ференцвароша» выставлен коэффициент 3.55, ничья оценена — в 3.85.

    «Байер» намного сильнее своего соперника, поэтому поставим на победу команды из Леверкузена и во втором матче.

    Также рассмотрим вариант с тем, что поединок получится результативным. Поставим на то, что зрители увидят минимум 4 гола.

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    «Ференварош» — «Байер»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
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