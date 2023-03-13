«Алания» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 22-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Команда входит в тройку лидеров российской Премьер-лиги. «Алания» является одним из главных кандидатов на повышение до Премьер-лиги. Команда довольно хорошо держит разрыв от 5-го места, которое лишает шансов на повышение в классе.

«Алания» проиграла всего 4 матча из 21-го в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что три из четырех поражений случились именно в последних матчах. Команда начала буксовать, проиграв «Енисею» (0:2), «Родине» (1:3) и «Балтике» (1:2).

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Несмотря на это, команда сохраняет свои позиции. «Алания» занимает 2-е место по результативности в лиге, забив уже 37 голов в 21-м матче сезона при 23-х пропущенных.

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче команда встретится аутсайдером чемпионата «Кубанью», которая продолжает борьбу за выживание в Первой лиге. «Алания» обязана набрать ход, чтобы реально претендовать на повышение.

Примечательно, что команда проиграла всего лишь 2 матча из 11-и на своем поле, занимая 4-е место в лиге по игре на своем поле.

«Кубань»

Команда находится на дне турнирной таблицы Первой лиги. «Кубань» располагается на 16-й строчке с 19-ю очками в активе, отставая от 14-го места, которое позволяет сохранить прописку в чемпионате, на 2 балла.

«Кубань» продолжает борьбу за выживание в Первой лиге, но пока мало что получается. Команда выиграла всего 5 матчей из 21-го в нынешнем сезоне.

Последние 5 официальных матча команда также выступала не лучшим образом. «Кубань» выиграл всего один раз у «Волги» (1:0) и все 4 матча потерпели поражение.

В предстоящем матче команда встретится с одним из лидеров Первой лиги. Примечательно, что в последней встрече «Кубань» встречалась с «Рубином», который также является одним из лидеров, и проиграл (1:2).

Стоит отметить, что «Алания» и «Кубань» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 6-го тура Первой лиги «Алания» на своем поле обыграла соперника со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.39.

На викторию «Кубани» дают — 8.20, ничья оценена — в 4.60.

«Кубань» выигрывала на чужом поле лишь один раз в нынешнем сезоне. Можно предположить, что «Алания» наберет свои очки, но команды не забьют много голов.

Наш прогноз — Победа «Алании» и тотал 3.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.89. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Кубани» 0.5 меньше за 1.82.