«Брест» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» в нынешнем сезоне борется за выживание в Лиге 1. На данный момент команда находится на 15 месте в таблице.

Правда, атака команды действует не лучшим образом. В 26 матчах забито всего лишь 27 мячей в ворота соперников.

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В своем последнем поединке команда добыла 3 очка. «Брест» на выезде минимально переиграл «Страсбург».

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с парижанами для команды складываются ужасно. Из 5 последних поединков проиграны все 5.

А вот в первом круге «Брест» дал бой ПСЖ. Правда, аутсайдер все же уступил сильнейшему клубу Франции (1:0).

ПСЖ

Эта команда в нынешнем сезоне выступает традиционно мощно. ПСЖ находится на 1 месте в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 8 очков.

При этом ПСЖ блестяще выглядит в атаке. В 26 турах парижские звезды настреляли 66 мячей в ворота соперников.

В предыдущем своем поединке парижане провалились. ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, уступив по всем статьям «Баварии» (2:0).

Не поможет команде в этой встрече Неймар. Бразилец вылетел до конца сезона, и это огромная потеря для парижан.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активно атаковать с первых минут. ПСЖ сильнее на две головы даже при условии некоторой кадровой ротации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.46.

На викторию «Бреста» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.10.

Парижане явно не намерены терять очки на ровном месте , так что точно начнут встречу активно.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.54.