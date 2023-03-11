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    ПСЖ не заметит аутсайдера

    «Брест» — ПСЖ. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига 1, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — ПСЖ
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    «Брест» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Марта 2023 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Брест»

    «Брест» в нынешнем сезоне борется за выживание в Лиге 1. На данный момент команда находится на 15 месте в таблице.

    Правда, атака команды действует не лучшим образом. В 26 матчах забито всего лишь 27 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Брест — ПСЖ

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    В своем последнем поединке команда добыла 3 очка. «Брест» на выезде минимально переиграл «Страсбург».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с парижанами для команды складываются ужасно. Из 5 последних поединков проиграны все 5.

    А вот в первом круге «Брест» дал бой ПСЖ. Правда, аутсайдер все же уступил сильнейшему клубу Франции (1:0).

    ПСЖ

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает традиционно мощно. ПСЖ находится на 1 месте в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 8 очков.

    При этом ПСЖ блестяще выглядит в атаке. В 26 турах парижские звезды настреляли 66 мячей в ворота соперников.

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    • В предыдущем своем поединке парижане провалились. ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, уступив по всем статьям «Баварии» (2:0).

    Не поможет команде в этой встрече Неймар. Бразилец вылетел до конца сезона, и это огромная потеря для парижан.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активно атаковать с первых минут. ПСЖ сильнее на две головы даже при условии некоторой кадровой ротации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.46.

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    На викторию «Бреста» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.10.

    Парижане явно не намерены терять очки на ровном месте, так что точно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.54.

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    «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ не заметит аутсайдера
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