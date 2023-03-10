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    Прекратит ли «Лилль» беспроигрышную серию «Лиона»?

    «Лилль» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 3.80) на футбол, Лига 1, 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лион»
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    «Лион» не проигрывает три матча кряду
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Марта 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Лион Лион
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    «Лилль»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы Первой лиги, занимая 6-е место. «Лилль» ведет борьбу за попадание в еврокубки, команда отстает от 5-го места на один балл.

    «Доги» являются одним из лидеров по забитым голам в нынешнем сезоне. Команда забила 46 голов в 26-ти матчах сезона при 33-х пропущенных.

    Коэффициенты матча Лилль — Лион

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    В своей предыдущем матче клуб довольствовался ничьей. На выезде он разошелся мировой с «Лансом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних четырех матчах коллектив потерпел только одно поражение при двух победах, так что находится в неплохой форме.

    «Лион»

    «Лион» в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Правда, шансов на попадание в еврокубки через чемпионат у «Ткачей» маловато.

    К тому же коллектив имеет сложности с надежностью своих тылов. В 26 матчах Лиги 1 лионцы пропустили уже 28 раз.

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    • В прошлом туре команда не смогла выиграть, сыграв вничью с «Лорьяном» (0:0) в домашних стенах.

    Перед этим клуб одержал две победы, поэтому у гостей неплохая форма, пусть и не самая убедительная.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех «Лиона» оценивается в 4,00, ничья — в 3,80.

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    Гости разошлись мировой в четырех из пяти последних выездных матчей против нынешнего соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,80.

    Еще один вариант ставки — «Лион» не проиграет за 1,95, ведь гости не проиграли в 11 из своих 15 последних матчей в Лиге 1.

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    «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. Прекратит ли «Лилль» беспроигрышную серию «Лиона»?
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