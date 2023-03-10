«Лилль»
Команда находится в верхней части турнирной таблицы Первой лиги, занимая 6-е место. «Лилль» ведет борьбу за попадание в еврокубки, команда отстает от 5-го места на один балл.
«Доги» являются одним из лидеров по забитым голам в нынешнем сезоне. Команда забила 46 голов в 26-ти матчах сезона при 33-х пропущенных.
Коэффициенты матча Лилль — Лион
В своей предыдущем матче клуб довольствовался ничьей. На выезде он разошелся мировой с «Лансом» (1:1).
В последних четырех матчах коллектив потерпел только одно поражение при двух победах, так что находится в неплохой форме.
«Лион»
«Лион» в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Правда, шансов на попадание в еврокубки через чемпионат у «Ткачей» маловато.
К тому же коллектив имеет сложности с надежностью своих тылов. В 26 матчах Лиги 1 лионцы пропустили уже 28 раз.
В прошлом туре команда не смогла выиграть, сыграв вничью с «Лорьяном» (0:0) в домашних стенах.
Перед этим клуб одержал две победы, поэтому у гостей неплохая форма, пусть и не самая убедительная.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех «Лиона» оценивается в 4,00, ничья — в 3,80.
Гости разошлись мировой в четырех из пяти последних выездных матчей против нынешнего соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,80.
Еще один вариант ставки — «Лион» не проиграет за 1,95, ведь гости не проиграли в 11 из своих 15 последних матчей в Лиге 1.