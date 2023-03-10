«Лилль» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Команда находится в верхней части турнирной таблицы Первой лиги, занимая 6-е место. «Лилль» ведет борьбу за попадание в еврокубки, команда отстает от 5-го места на один балл.

«Доги» являются одним из лидеров по забитым голам в нынешнем сезоне. Команда забила 46 голов в 26-ти матчах сезона при 33-х пропущенных.

Коэффициенты матча Лилль — Лион 1X2Новым игрокам 1.903.753.90Фрибет$40

В своей предыдущем матче клуб довольствовался ничьей. На выезде он разошелся мировой с «Лансом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В последних четырех матчах коллектив потерпел только одно поражение при двух победах, так что находится в неплохой форме.

«Лион»

«Лион» в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Правда, шансов на попадание в еврокубки через чемпионат у «Ткачей» маловато.

К тому же коллектив имеет сложности с надежностью своих тылов. В 26 матчах Лиги 1 лионцы пропустили уже 28 раз.

В прошлом туре команда не смогла выиграть, сыграв вничью с «Лорьяном» (0:0) в домашних стенах.

Перед этим клуб одержал две победы, поэтому у гостей неплохая форма, пусть и не самая убедительная.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех «Лиона» оценивается в 4,00, ничья — в 3,80.

Гости разошлись мировой в четырех из пяти последних выездных матчей против нынешнего соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,80.

Еще один вариант ставки — «Лион» не проиграет за 1,95, ведь гости не проиграли в 11 из своих 15 последних матчей в Лиге 1.