В четверг, 9 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Шериф» дома примет «Ниццу». Стадион «Зимбру» в Кишиневе. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. «Шериф» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шерифу» в плей-офф Лиги конференций достались две команды, которые выступали в одной группе основной сетки еврокубка. На предыдущей стадии турнира тираспольчане по итогам двухматчевой дуэли оставили за бортом турнира «Партизан» (0:1 — поражение дома и 3:1 — победа в гостях).

Всё решилось в ответном поединке в Белграде. Лучшим игроком матча стал Диоп, который оформил дубль и именно его голы вывели «Шериф» в 1/8 финала Лиги конференций. Плюс ещё один мяч забил Бадоло — с пенальти.

Коэффициенты матча Шериф — Ницца 1X2Новым игрокам 4.803.351.85Фрибет$40

«Шериф» оказался в Лиге конференций после участия в Лиге Европы. В основной сетке второго по значимости турнира «желто-черные» заняли третье место, пропустив вперёд «Ман Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Но «Шериф» смог обойти киприотов из «Омонии», дважды обыграв прямого конкурента в противостоянии за путёвку в Лигу конференций (1:0 — победа дома и 3:0 — победа в гостях).

На данный момент «Шериф» играет на два фронта. Стартовала четвертьфинальная стадия Кубка Молдавии. Команда в первом матче переиграла «Дачию-Буюканы» (3:0).

«Ницца»

«Ницца» избежала участия в 1/16 финала Лиги конференции благодаря первому месту в группе основной сетки евротурнира. По итогам шести туров французский клуб набрал 9 очков, столько же было у «Партизана». Однако за счет личных встреч, коллектив из Лазурного берега обошел в таблице сербского визави.

В матче против «Шерифа» из-за травм не помогут Мельвин Бард, Джа Брайан и Николас Пепе. Плюс вне игры останется звездный игрок «Ниццы» Аарон Рэмзи.

В чемпионате Франции «Ницца» смогла вырвать ничью у «Осера» (1:1). Спасительный мяч забил Гаэтан Лаборд. Сейчас «Ницца» занимает седьмое место в чемпионате Франции при 42 очках. Отставание от лидера ПСЖ составляет 21 балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Шерифа» можно поставить за 4.54, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Ниццы» — в 1.84.

Прогноз: В последнее время «Шериф» раззабивался: три мяча в ворота «Партизана» и три мяча «Дачии» в рамках Кубка Молдавии.

Ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.36.

Альтернативный прогноз: Так как «Шериф» играет дома, можно сыграть на форе команды. У команды сильная оборона. Есть шанс, что команда не пропустит.

Альтернативная ставка: Фора «Шерифа» (0) с коэффициентом 3.34.