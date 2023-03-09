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    Сохранит ли «Шериф» ворота на замке?

    «Шериф» — «Ницца». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Лига конференций, 9 марта 2023 года

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    Седрик Бадоло, автор гола в ворота «Партизана»
    В четверг, 9 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Шериф» дома примет «Ниццу». Стадион «Зимбру» в Кишиневе. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. «Шериф» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:45 Ницца Ницца
  • Лига конференций. 1/8 финала
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    «Шериф»

    «Шерифу» в плей-офф Лиги конференций достались две команды, которые выступали в одной группе основной сетки еврокубка. На предыдущей стадии турнира тираспольчане по итогам двухматчевой дуэли оставили за бортом турнира «Партизан» (0:1 — поражение дома и 3:1 — победа в гостях).

    Всё решилось в ответном поединке в Белграде. Лучшим игроком матча стал Диоп, который оформил дубль и именно его голы вывели «Шериф» в 1/8 финала Лиги конференций. Плюс ещё один мяч забил Бадоло — с пенальти.

    Коэффициенты матча Шериф — Ницца

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    «Шериф» оказался в Лиге конференций после участия в Лиге Европы. В основной сетке второго по значимости турнира «желто-черные» заняли третье место, пропустив вперёд «Ман Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Но «Шериф» смог обойти киприотов из «Омонии», дважды обыграв прямого конкурента в противостоянии за путёвку в Лигу конференций (1:0 — победа дома и 3:0 — победа в гостях).

    На данный момент «Шериф» играет на два фронта. Стартовала четвертьфинальная стадия Кубка Молдавии. Команда в первом матче переиграла «Дачию-Буюканы» (3:0).

    «Ницца»

    «Ницца» избежала участия в 1/16 финала Лиги конференции благодаря первому месту в группе основной сетки евротурнира. По итогам шести туров французский клуб набрал 9 очков, столько же было у «Партизана». Однако за счет личных встреч, коллектив из Лазурного берега обошел в таблице сербского визави.

    В матче против «Шерифа» из-за травм не помогут Мельвин Бард, Джа Брайан и Николас Пепе. Плюс вне игры останется звездный игрок «Ниццы» Аарон Рэмзи.

    В чемпионате Франции «Ницца» смогла вырвать ничью у «Осера» (1:1). Спасительный мяч забил Гаэтан Лаборд. Сейчас «Ницца» занимает седьмое место в чемпионате Франции при 42 очках. Отставание от лидера ПСЖ составляет 21 балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Шерифа» можно поставить за 4.54, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Ниццы» — в 1.84.

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    Прогноз: В последнее время «Шериф» раззабивался: три мяча в ворота «Партизана» и три мяча «Дачии» в рамках Кубка Молдавии.

    Ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативный прогноз: Так как «Шериф» играет дома, можно сыграть на форе команды. У команды сильная оборона. Есть шанс, что команда не пропустит.

    Альтернативная ставка: Фора «Шерифа» (0) с коэффициентом 3.34.

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    «Шериф» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Шериф» ворота на замке?
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