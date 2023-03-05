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    «Монако» начнет активно

    «Труа» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 5 марта 2023 года

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    Александр Головин
    «Труа» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 марта, начало — в 15:00 мск. «Труа» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Марта 2023 года
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    «Труа»

    «Труа» в нынешнем сезоне борется за выживание в Лиге 1. На данный момент команда находится на 19 месте в таблице.

    Правда, оборона команды похожа на проходной двор. В 25 матчах пропущено 55 мячей, и это худший показатель в лиге.

    Коэффициенты матча Труа — Монако

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    В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Труа» на выезде проиграл другому аутсайдеру «Аяччо» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Гложет игроков и пятиматчевая пораженческая серия. Пока нет никаких перспектив ее прервать, учитывая проблемы в организации игры.

    А вот в первом круге «Труа» сотворил сенсацию в матче с «Монако». На выезде команда переиграла монегасков со счетом 2:4.

    «Монако»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в пределах собственных возможностей. «Монако» находится на 3 месте в турнирной таблице.

    При этом «Монако» довольно неплохо выглядит в атаке. В 25 турах монегаски настреляли 53 мяча в ворота соперников.

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    • В предыдущем своем поединке монегаски провалились. Дома команда была разгромлена «Ниццей» (0:3).

    А вот из Лиги Европы команда вылетела. В серии послематчевых пенальти монегаски уступили «Байеру».

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активно атаковать с первых минут. «Монако», по сути, борется за 2 место, да и отомстить сопернику за поражение в первом круге монегаски планируют.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Труа» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.

    Монегаски явно не намерены терять очки на ровном месте, так что точно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Труа» — «Монако»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» начнет активно
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