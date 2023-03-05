«Труа»
«Труа» в нынешнем сезоне борется за выживание в Лиге 1. На данный момент команда находится на 19 месте в таблице.
Правда, оборона команды похожа на проходной двор. В 25 матчах пропущено 55 мячей, и это худший показатель в лиге.
Коэффициенты матча Труа — Монако
В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Труа» на выезде проиграл другому аутсайдеру «Аяччо» (2:1).
Гложет игроков и пятиматчевая пораженческая серия. Пока нет никаких перспектив ее прервать, учитывая проблемы в организации игры.
А вот в первом круге «Труа» сотворил сенсацию в матче с «Монако». На выезде команда переиграла монегасков со счетом 2:4.
«Монако»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает в пределах собственных возможностей. «Монако» находится на 3 месте в турнирной таблице.
При этом «Монако» довольно неплохо выглядит в атаке. В 25 турах монегаски настреляли 53 мяча в ворота соперников.
В предыдущем своем поединке монегаски провалились. Дома команда была разгромлена «Ниццей» (0:3).
А вот из Лиги Европы команда вылетела. В серии послематчевых пенальти монегаски уступили «Байеру».
Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активно атаковать с первых минут. «Монако», по сути, борется за 2 место, да и отомстить сопернику за поражение в первом круге монегаски планируют.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.50.
На викторию «Труа» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.
Монегаски явно не намерены терять очки на ровном месте, так что
Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.