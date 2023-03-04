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    Сохранит ли победный темп «Жирона»?

    «Хетафе» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Чемпионат Испании, 4 марта 2023 года

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    «Жирона» выиграла два последних матча
    В матче 24-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле сыграет против «Жироны». Встреча состоится 4 марта и начнется в 16:00 по мск. «Хетафе» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Марта 2023 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 16:00 Жирона Жирона
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    «Хетафе»

    Команда находится в нижней части турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» располагается на 19-м месте в зоне вылета.

    «Хетафе» в нынешнем сезоне имеет трудности с реализацией своих моментов. Команда забила лишь 20 голов в 23-х матчах сезона при 30-ти пропущенных.

    Коэффициенты матча Хетафе — Жирона

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    Стоит отметить, что команда, которая в двух очка от безопасной 17-й строчки, выиграла лишь пяти матчей из 23-х в нынешнем сезоне.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при шести поражениях, так что ему будет очень сложно разжиться очками.

    «Жирона»

    Команда балансирует между верхней и нижней частями турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» набрала 30 очков после 23-х матчей в сезоне и еще имеет теоретические шансы на выход в еврокубки.

    Каталонцы довольно много забили в нынешнем сезоне (36 голов) и столько же пропустили. Правда, у гостей есть явные проблемы в обороне.

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    • В предыдущих четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении — от одного из аутсайдеров «Кадиса» (0:2).

    В двух последних матчах клуб выиграл с общей разницей 9-4, так что находится в отличной форме и будет фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которой равен 2,80. Успех «Хетафе» оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.

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    Хозяева поля проиграли девять из своих 15 последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» выиграет за 2,80.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,12, ведь в семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Хетафе» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли победный темп «Жирона»?
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