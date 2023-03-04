«Хетафе»
Команда находится в нижней части турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» располагается на 19-м месте в зоне вылета.
«Хетафе» в нынешнем сезоне имеет трудности с реализацией своих моментов. Команда забила лишь 20 голов в 23-х матчах сезона при 30-ти пропущенных.
Коэффициенты матча Хетафе — Жирона
Стоит отметить, что команда, которая в двух очка от безопасной 17-й строчки, выиграла лишь пяти матчей из 23-х в нынешнем сезоне.
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В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при шести поражениях, так что ему будет очень сложно разжиться очками.
«Жирона»
Команда балансирует между верхней и нижней частями турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» набрала 30 очков после 23-х матчей в сезоне и еще имеет теоретические шансы на выход в еврокубки.
Каталонцы довольно много забили в нынешнем сезоне (36 голов) и столько же пропустили. Правда, у гостей есть явные проблемы в обороне.
В предыдущих четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении — от одного из аутсайдеров «Кадиса» (0:2).
В двух последних матчах клуб выиграл с общей разницей 9-4, так что находится в отличной форме и будет фаворитом игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которой равен 2,80. Успех «Хетафе» оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.
Хозяева поля проиграли девять из своих 15 последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» выиграет за 2,80.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,12, ведь в семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.