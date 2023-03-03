В пятницу, 3 марта, в Воронеже в 18-м туре российской Премьер-лиги местный клуб «Факел» сыграет против подмосковных «Химок». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Факел» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

На зимнюю паузу воронежский коллектив с 13 очками ушел в зоне переходных матчей, на 13 месте. От прямого вылета он оторвался на балл, а от спасительной позиции отстает на шесть пунктов.

«Факел» — самая миролюбивая команда чемпионата, ведь за 17 проведенных встреч у нее десять мировых исходов. Помимо них, она смогла выиграть один поединок и шесть раз была повержена.

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Свои три последние официальные игры «огоньки» проиграли «всухую». Сперва в этом отрезке в рамках чемпионата страны они уступили в гостях 0:2 «Уралу», а потом дважды подряд потерпели фиаско в кубковых матчах.

Календарь и таблица РПЛ

В межсезонье воронежцы провели восемь спаррингов, играя в основном с российскими командами. В них они пять раз выиграли, трижды проиграли и расписали одну мировую.

Стоит отметить, что на своем поле в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» потерпел всего лишь одно поражение, еще раз победил и аж шесть встреч свел вничью.

«Химки»

«Химки» первую часть российского первенства завершили в зоне прямого вылета, на 15 месте. У команды на счету на один балл меньше, чем у предстоящего противника.

Подмосковный клуб за 17 проведенных встреч смог отпраздновать три виктории, столько же матчей он еще свел вничью и 11 раз уходил с поля поверженным. Причем пропустил больше всех — 36 мячей.

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Одну из викторий «красно-черные» одержали перед самым перерывом, одолев дома 2:0 «Оренбург», прервав на тот момент длительную серию без викторий. В заключительной же игре чемпионата прошлого года они проиграли на своем поле 0:2 «Сочи».

Вне родных стен химчане в текущем первенстве уступали в семи из восьми проведенных поединках при одном выигрыше.

При подготовке к возобновлению чемпионата «Химки» провели аж 11 контрольных игр, но выиграть смогли только два из них, столько же встреч еще свели вничью и потерпели семь неудач.

В первом круге на поле «Химок» эти коллектив расписали мировую со счетом 0:0. Перед этим в отрезке пяти матчей дважды сильнее были воронежцы при двух ничьих и одной победе «красно-черных».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 1.85.

На викторию «Химок» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.92.

Обе команды зимой существенно обновили свои составы, но новые исполнители вряд ли сильнее предыдущих. В общим, ничего нового от этих команд ждать не стоит, а в стартовой игре после перерыва ожидаем вязкого футбола с небольшим количеством забитых мячей.

И также вполне может быть очередная мировая от воронежцев.