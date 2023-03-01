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    «Шпоры» быстро приструнят «клинков»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:55 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2023 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. И вполне логично, что «клинки» борются за возвращение в АПЛ.

    Сейчас команда находится на 2 месте в Чемпионшип. Причем отрыв от идущего на 3 месте «Мидлсбро» составляет 7 очков.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм

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  • 4.503.801.77Фрибет$40
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    В своем последнем поединке команда вновь победила. «Шеффилд Юнайтед» дома с минимальным счетом одолел «Уотфорд».

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    Правда, «клинки» частенько теряют очки на ровном месте. В 33 матчах своего дивизиона команда проиграла уже 7 раз.

    Нет сомнений, что хозяева будут стараться дать бой «шпорам». Мотивации на встречу со столь сильным оппонентом будет с избытком.

    «Тоттенхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. «Тоттенхэм» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ.

    «Тоттенхэм» частенько теряет очки в матчах с более слабыми оппонентами. В 25 матчах АПЛ команда потерпела уже 8 поражений.

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    • В предыдущем своем поединке «Тоттенхэм» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда переиграла «Челси» (2:0).

    Снова отличился лидер «шпор» Харри Кейн. Форвард отличился уже 18 мячами в чемпионате, да и в Кубке Англии успел забить 1 раз.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать с позиции силы. Кейн и компания мотивированы пройти как можно дальше в Кубке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.70.

    «Тоттенхэм» неплохо атакует, да и фактор наличия в составе Кейна может стать определяющим.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Победа «Тоттенхэма» во 2 тайме за 2.11.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» быстро приструнят «клинков»
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