«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:55 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. И вполне логично, что «клинки» борются за возвращение в АПЛ.

Сейчас команда находится на 2 месте в Чемпионшип. Причем отрыв от идущего на 3 месте «Мидлсбро» составляет 7 очков.

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В своем последнем поединке команда вновь победила. «Шеффилд Юнайтед» дома с минимальным счетом одолел «Уотфорд».

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Правда, «клинки» частенько теряют очки на ровном месте. В 33 матчах своего дивизиона команда проиграла уже 7 раз.

Нет сомнений, что хозяева будут стараться дать бой «шпорам». Мотивации на встречу со столь сильным оппонентом будет с избытком.

«Тоттенхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. «Тоттенхэм» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ.

«Тоттенхэм» частенько теряет очки в матчах с более слабыми оппонентами. В 25 матчах АПЛ команда потерпела уже 8 поражений.

В предыдущем своем поединке «Тоттенхэм» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда переиграла «Челси» (2:0).

Снова отличился лидер «шпор» Харри Кейн. Форвард отличился уже 18 мячами в чемпионате, да и в Кубке Англии успел забить 1 раз.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать с позиции силы. Кейн и компания мотивированы пройти как можно дальше в Кубке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.82.

На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.70.

«Тоттенхэм» неплохо атакует, да и фактор наличия в составе Кейна может стать определяющим .

Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Победа «Тоттенхэма» во 2 тайме за 2.11.