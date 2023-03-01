«Бернли» сыграет на своем поле с «Флитвудом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:30 мск. «Бернли» — «Флитвуд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. Более того, «кларетовые» борются за возвращение в АПЛ.

Сейчас команда находится на 1 месте в Чемпионшип. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

Коэффициенты матча Бёрнли — Флитвуд Таун 1X2Новым игрокам 1.305.3010.00Фрибет$40

В своем последнем поединке команда вновь победила. «Бернли» дома разнес в щепки оборону «Хаддерсфилда» (4:0).

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Команда забивает в среднем 2 гола за матч. В 34 поединках «кларетовые» наколотили 68 мячей.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать с первых минут матча. У «Бернли» есть отличный шанс знатно пошуметь в Кубке Англии.

«Флитвуд»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает в третьем по силе дивизионе Англии. Там «Флитвуд» находится на 11 месте в турнирной таблице.

При этом «Флитвуд» забивает с огромной натугой. В 33 поединках команда забила всего 36 мячей.

В предыдущем своем поединке «Флитвуд» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда минимально одолела «Моркам».

Более того, эта виктория стала для команды второй кряду. Характерно, что обе были минимальными.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать вторым номером. «Флитвуд» не пропускает уже на протяжении 4 матчей подряд.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 1.30.

На викторию «Флитвуда» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.55.

«Бернли» неплохо атакует, тогда, как гости в последних матчах выглядят весьма прилично .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.71.