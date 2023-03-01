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    «Кларетовые» забьют и пропустят

    «Бернли» — «Флитвуд». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Флитвуд»
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    Венсан Компани
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Флитвудом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:30 мск. «Бернли» — «Флитвуд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:30 Флитвуд Таун Флитвуд Таун
  • Англия. Кубок ФА
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    «Бернли»

    «Бернли» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. Более того, «кларетовые» борются за возвращение в АПЛ.

    Сейчас команда находится на 1 месте в Чемпионшип. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Флитвуд Таун

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    В своем последнем поединке команда вновь победила. «Бернли» дома разнес в щепки оборону «Хаддерсфилда» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Команда забивает в среднем 2 гола за матч. В 34 поединках «кларетовые» наколотили 68 мячей.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать с первых минут матча. У «Бернли» есть отличный шанс знатно пошуметь в Кубке Англии.

    «Флитвуд»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в третьем по силе дивизионе Англии. Там «Флитвуд» находится на 11 месте в турнирной таблице.

    При этом «Флитвуд» забивает с огромной натугой. В 33 поединках команда забила всего 36 мячей.

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    • В предыдущем своем поединке «Флитвуд» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда минимально одолела «Моркам».

    Более того, эта виктория стала для команды второй кряду. Характерно, что обе были минимальными.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать вторым номером. «Флитвуд» не пропускает уже на протяжении 4 матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Флитвуда» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.55.

    «Бернли» неплохо атакует, тогда, как гости в последних матчах выглядят весьма прилично.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.71.

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    «Бернли» — «Флитвуд»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кларетовые» забьют и пропустят
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