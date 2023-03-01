«Бернли»
«Бернли» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. Более того, «кларетовые» борются за возвращение в АПЛ.
Сейчас команда находится на 1 месте в Чемпионшип. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.
Коэффициенты матча Бёрнли — Флитвуд Таун
В своем последнем поединке команда вновь победила. «Бернли» дома разнес в щепки оборону «Хаддерсфилда» (4:0).
Команда забивает в среднем 2 гола за матч. В 34 поединках «кларетовые» наколотили 68 мячей.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать с первых минут матча. У «Бернли» есть отличный шанс знатно пошуметь в Кубке Англии.
«Флитвуд»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает в третьем по силе дивизионе Англии. Там «Флитвуд» находится на 11 месте в турнирной таблице.
При этом «Флитвуд» забивает с огромной натугой. В 33 поединках команда забила всего 36 мячей.
В предыдущем своем поединке «Флитвуд» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда минимально одолела «Моркам».
Более того, эта виктория стала для команды второй кряду. Характерно, что обе были минимальными.
Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать вторым номером. «Флитвуд» не пропускает уже на протяжении 4 матчей подряд.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 1.30.
На викторию «Флитвуда» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.55.
«Бернли» неплохо атакует, тогда, как гости
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.71.