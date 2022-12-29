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    «Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 3.34) на футбол, чемпионат Испании, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Райо Вальекано»
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    «Райо Вальекано»
    В 15-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле сыграет против мадридского «Райо Вальекано». Встреча состоится 29 декабря, начало — в 19:00 по мск. «Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Декабря 2022 года
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    «Жирона»

    «Жирона», которая только поднялась из Сегунды, по итогам 14-ти туров в Примере находится с 16 очками на 13 позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять пунктов.

    Каталонцы смогли в текущем чемпионате отпраздновать четыре виктории, столько же игр они еще свели вничью и шесть раз уступали. Результативность у команды неплохая — 20 забитых мячей при 22 пропущенных.

    Коэффициенты матча Жирона — Райо Вальекано

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    Перед уходом на перерыв «жирондинцы» выдали 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва дважды сыграли вничью, а затем добились двух викторий по 2:1 над «Атлетиком» и «Эльче».

    Паузу коллектив заполнил товарищескими встречами, проиграв в них только раз за четыре поединка. Причем уступив «Ман Сити» 0:2. Накануне же команда потерпела неудачу в Кубке страны, проиграв клубу из низшей лиги.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Примеры «Жирона» выиграла три поединка из семи проведенных, а также по два раза играла вничью и проигрывала.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в этом сезоне замахнулся на еврокубки. Сейчас он с 22 очками находится на восьмой строке в турнирной таблице, но от шестой отстает всего лишь на два балла.

    Мадридский клуб выиграл шесть встреч из 14 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Забить столичный коллектив смог 20 мячей, а пропустил на четыре меньше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На перерыв «пчелы» ушли с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые исходы и выигрыши. Паузу они заполнили четырьмя спаррингами, выиграв только раз в них.

    В отличие от своего предстоящего противника, «великаны» смогли преодолеть 1/32 финала Кубка Испании, обыграв по пенальти скромный коллектив из четвертого дивизиона.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Райо Вальекано» выиграл только дважды за семь игр при трех ничьих и трех фиаско.

    В начале этого года в рамках Кубка страны «Райо» обыграл «Жирону» на ее поле 2:1, а в позапрошлом сезоне в финале плей-офф Сегунды мадридцы по сумме двух игр одолели каталонцев — 1:2 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.34.

    В данном противостоянии рискнем поставить на ничью, так как обе команды набрали превосходную форму и наверняка не захотят прерывать свои беспроигрышные серии.

    Также еще прогнозируем обмен голами, ведь оба коллектива имеют довольно-таки неплохие линии атаки.

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    «Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты согласятся на мировую
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