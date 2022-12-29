«Жирона»
«Жирона», которая только поднялась из Сегунды, по итогам 14-ти туров в Примере находится с 16 очками на 13 позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять пунктов.
Каталонцы смогли в текущем чемпионате отпраздновать четыре виктории, столько же игр они еще свели вничью и шесть раз уступали. Результативность у команды неплохая — 20 забитых мячей при 22 пропущенных.
Коэффициенты матча Жирона — Райо Вальекано
Перед уходом на перерыв «жирондинцы» выдали 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва дважды сыграли вничью, а затем добились двух викторий по 2:1 над «Атлетиком» и «Эльче».
Паузу коллектив заполнил товарищескими встречами, проиграв в них только раз за четыре поединка. Причем уступив «Ман Сити» 0:2. Накануне же команда потерпела неудачу в Кубке страны, проиграв клубу из низшей лиги.
В родных стенах в текущем розыгрыше Примеры «Жирона» выиграла три поединка из семи проведенных, а также по два раза играла вничью и проигрывала.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» в этом сезоне замахнулся на еврокубки. Сейчас он с 22 очками находится на восьмой строке в турнирной таблице, но от шестой отстает всего лишь на два балла.
Мадридский клуб выиграл шесть встреч из 14 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Забить столичный коллектив смог 20 мячей, а пропустил на четыре меньше.
Календарь и таблица испанской Примеры
На перерыв «пчелы» ушли с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые исходы и выигрыши. Паузу они заполнили четырьмя спаррингами, выиграв только раз в них.
В отличие от своего предстоящего противника, «великаны» смогли преодолеть 1/32 финала Кубка Испании, обыграв по пенальти скромный коллектив из четвертого дивизиона.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Райо Вальекано» выиграл только дважды за семь игр при трех ничьих и трех фиаско.
В начале этого года в рамках Кубка страны «Райо» обыграл «Жирону» на ее поле 2:1, а в позапрошлом сезоне в финале плей-офф Сегунды мадридцы по сумме двух игр одолели каталонцев — 1:2 и 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.46.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.34.
В данном противостоянии рискнем поставить на ничью, так как обе команды набрали превосходную форму и наверняка не захотят прерывать свои беспроигрышные серии.
Также еще прогнозируем обмен голами, ведь оба коллектива имеют довольно-таки неплохие линии атаки.