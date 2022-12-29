«Блэкпул» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 23:15 мск. «Блэкпул» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

Эта команда нынешний чемпионат проводит откровенно неудачно. «Блэкпул» находится в опасной зоне, занимая 22 место в таблице.

С надежностью тылов у команды имеются значительные проблемы. В 24 матчах пропущено уже 35 мячей.

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В своем предыдущем матче «Блэкпул» смог разжиться очками. На выезде команда не дала себя обыграть «Халлу» (1:1).

Все прогнозы на футбол

«Блэкпул» не выделяется стабильностью в игре и результатах. Команда не знает радости побед еще с конца октября.

В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Отставание от спасительного 21 места составляет 2 очка, так что нужно атаковать и добывать очки.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в текущем сезоне борется за выход в АПЛ. Сейчас «клинки» вторые в турнирной таблице.

В предыдущем своем поединке «Шеффилд Юнайтед» добыл очередные 3 очка. Дома команда не оставила шансов «Ковентри» (3:1).

Причем эта победа стала для «клинков» четвертой кряду. Так что есть все шансы улучшить и без того успешную серию.

Лидером атак команды в нынешнем сезоне является Илиман Ндиайе. Сенегалец настрелял уже 9 мячей в чемпионате.

В этой встрече «Шеффилд Юнайтед» наверняка сыграет с позиции силы. «Клинки» уверенно мчатся в элиту и останавливаться не намерены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.84.

На викторию «Блэкпула» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.72.

Гости максимально настроены довести свою победную серию до пяти матчей подряд, и наверняка преуспеют в этом.

Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Фора «Шеффилд Юнайтед» -1.5 за 3.14.