«Брест»
Эта команда нынешний чемпионат проводит под знаком борьбы за выживание. «Брест» находится на 16 месте в турнирной таблице Лиги 1.
Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Брест» пропустил уже 28 мячей.
Коэффициенты матча Брест — Лион
В своем предыдущем матче «Брест» добыл 3 зачетных балла. Дома со счетом 2:1 был обыгран «Труа».
«Брест» после того провел еще и 2 контрольных встречи. В обеих команда уступила, пропустив в общей сложности 6 мячей.
В этом матче хозяева явно будут рады и ничьей. К слову, в последней очной встрече «Брест» переиграл лионцев (2:1).
«Лион»
«Лион» в нынешнем сезоне не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 8 место едва ли можно назвать успешным.
В предыдущем своем поединке «ткачи» добыли 1 балл. Дома «Лион» не сумел одолеть «Ниццу» (1:1).
Да и в контрольных матчах «Лион» был нестабилен. Из пяти декабрьских товарищеских поединков команда выиграла 2 раза при 2 неудачах.
Отметим относительно надежные тылы лионцев. В 15 матчах пропущено всего 18 мячей, что является довольно приличным показателем.
В этой встрече «Лион» явно будет действовать первым номером. Александр Ляказетт и его партнеры будут активно атаковать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.02.
На викторию «Бреста» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.86.
Лионцы по игре смотрятся куда мощнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.