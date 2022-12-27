«Анкарагюджю»
Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Анкарагюджю» находится на 11 месте в турнирной таблице Суперлиги.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 18 мячей.
В своем предыдущем поединке «Анкарагюджю» уверенно победил. На выезде команда одолела «Антальяспор» (0:2).
Зато «Анкарагюджю» относительно неплохо обороняется. В 14 матчах командой пропущен 21 мяч.
Правда, побеждает команда не столь часто. В 14 матчах «Анкарагюджю» выиграл всего лишь четырежды.
«Умраниеспор»
«Умраниеспор» в текущем сезоне борется за выживание. Причем сейчас команда осела на дне турнирной таблицы.
В предыдущем своем поединке «Умраниеспор» вновь не разжился заветными баллами. Дома команда потерпела поражение от «Башакшехира» (1:3).
Да и побеждает команда реже всех в Суперлиге. Добыта всего 1 виктория, и это в 14 сыгранных поединках!
Не блещет «Умраниеспор» и в атаке. Результативность команды лишь чуточку прерывышает гол за матч: 16 голов в 14 встречах.
«Умраниеспор» явно будет стремиться подняться со дна таблицы. Правда, на данный момент отставание от спасительной 15 позиции составляет 8 очков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 1.90.
На викторию «Умраниеспора» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.86.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.