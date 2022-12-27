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    Забить получится не у всех

    «Анкарагюджю» — «Умраниеспор». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Суперлига, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Умраниеспор»
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    Адель Беттайеб
    «Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Умраниеспором» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 17:00 мск. «Анкарагюджю» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Декабря 2022 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 17:00 Умраниеспор Умраниеспор
  • Турция. Суперлига
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    «Анкарагюджю»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Анкарагюджю» находится на 11 месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 18 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Анкарагюджю» уверенно победил. На выезде команда одолела «Антальяспор» (0:2).

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    Зато «Анкарагюджю» относительно неплохо обороняется. В 14 матчах командой пропущен 21 мяч.

    Правда, побеждает команда не столь часто. В 14 матчах «Анкарагюджю» выиграл всего лишь четырежды.

    «Умраниеспор»

    «Умраниеспор» в текущем сезоне борется за выживание. Причем сейчас команда осела на дне турнирной таблицы.

    В предыдущем своем поединке «Умраниеспор» вновь не разжился заветными баллами. Дома команда потерпела поражение от «Башакшехира» (1:3).

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    • Да и побеждает команда реже всех в Суперлиге. Добыта всего 1 виктория, и это в 14 сыгранных поединках!

    Не блещет «Умраниеспор» и в атаке. Результативность команды лишь чуточку прерывышает гол за матч: 16 голов в 14 встречах.

    «Умраниеспор» явно будет стремиться подняться со дна таблицы. Правда, на данный момент отставание от спасительной 15 позиции составляет 8 очков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Умраниеспора» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.86.

    Гости выглядят уж чересчур слабо, и наверняка не смогут сдержать атаки крепкого середняка элиты.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.

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    «Анкарагюджю» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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