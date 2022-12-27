«Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Умраниеспором» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 17:00 мск. «Анкарагюджю» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анкарагюджю»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Анкарагюджю» находится на 11 месте в турнирной таблице Суперлиги.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 18 мячей.

В своем предыдущем поединке «Анкарагюджю» уверенно победил. На выезде команда одолела «Антальяспор» (0:2).

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Зато «Анкарагюджю» относительно неплохо обороняется. В 14 матчах командой пропущен 21 мяч.

Правда, побеждает команда не столь часто. В 14 матчах «Анкарагюджю» выиграл всего лишь четырежды.

«Умраниеспор»

«Умраниеспор» в текущем сезоне борется за выживание. Причем сейчас команда осела на дне турнирной таблицы.

В предыдущем своем поединке «Умраниеспор» вновь не разжился заветными баллами. Дома команда потерпела поражение от «Башакшехира» (1:3).

Да и побеждает команда реже всех в Суперлиге. Добыта всего 1 виктория, и это в 14 сыгранных поединках!

Не блещет «Умраниеспор» и в атаке. Результативность команды лишь чуточку прерывышает гол за матч: 16 голов в 14 встречах.

«Умраниеспор» явно будет стремиться подняться со дна таблицы. Правда, на данный момент отставание от спасительной 15 позиции составляет 8 очков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 1.90.

На викторию «Умраниеспора» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.86.

Гости выглядят уж чересчур слабо , и наверняка не смогут сдержать атаки крепкого середняка элиты.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.