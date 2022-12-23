В пятницу, 23 декабря, в 15-м туре турецкой Суперлиги «Антальяспор» на своем поле сыграет против «Анкарагюджю». Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. «Антальяспор» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антальяспор»

По итогам 12 сыгранных матчей «Антальяспор» с 16 зачетными пунктами разместилась на 11 месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, но от зоны вылета оторвалась всего лишь на три очка.

За всю турнирную дистанцию «скорпионы» смогли отпраздновать пять викторий, один поединок они свели вничью и шесть раз уходили с поля поверженными, забили 19 мячей, а пропустили на два больше.

Стоит отметить, что «красно-белые» смогли выиграть три последних матча чемпионата. После этого они дважды подряд победили и в Кубке страны. Так что сейчас у них 5-матчевая победная серия.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Антальяспор» в текущем розыгрыше Суперлиги выступает не лучшим образом, по три раза выиграв и проиграв, и расписав одну мировую. Причем забито и пропущено по 12 мячей.

«Анкарагюджю»

«Анкарагюджю» с 13 зачетными пунктами расположился в зоне вылета, на 16 позиции. Правда, от безопасной 15 строки команду отделяют только дополнительные показатели.

«Желто-синие» за 13 проведенных встреч смогли выиграть только в трех из них, четыре поединка еще они свели вничью и шесть раз уступали, забить смогли 16 голов, а пропущено — 21.

В рамках Суперлиги клуб из столицы Турции не проигрывает вот уже на протяжении четырех встреч. Правда, за этот период он выиграл лишь раз и трижды сыграл вничью. С учетом же Кубка страны у команды 6-матчевая беспроигрышная серия.

Вне родных стен «Анкарагюджю» в текущем чемпионате смог выиграть только один поединок из шести сыгранных, дважды еще сыграв вничью и потерпев три фиаско. Причем забивая почти в каждой игре.

В последних трех домашних матчах «Антальяспор» обыграла «Анкарагюджю» только раз. Две же из трех этих игр были результативными и с обоюдными голами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Антальяспор» предлагают — 2.02.

На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.76.

И в этом чемпионате, и в очных противостояниях эти команды демонстрируют неплохую результативность и редко уходят с поля без забитого мяча. Так что прогнозируем в этом матче тотал больше 2,5 и голы в обе стороны.