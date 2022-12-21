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    «Эспаньол» обеспечит результативное начало

    «Атлетико Пасо» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, Кубок Испании, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Пасо» — «Эспаньол»
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    Мартин Брейтуэйт
    «Атлетико Пасо» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 00:00 мск. «Атлетико Пасо» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Атлетико Пасо»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Атлетико Пасо» находится на 12 месте в таблице своей группы Сегенды РФЕФ Б.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего 16 мячей в 15 сыгранных поединках.

    В своем предыдущем официальном матче «Атлетико Пасо» добыл один балл. Дома команда сыграла вничью с «Серданьолой- дель-Вальес» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетико Пасо» крайне нестабилен. Да и вообще, шансов в битве с представителем Примеры у скромного клуба почти нет.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать строго от обороны. Но и свои моменты команда способна создать.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» нынешний сезон проводит не столь уверенно. Текущее 16 место в Примере выглядит в этом плане показательным.

    В предыдущем своем поединке «Эспаньол» не смог победить. В товарищеской встрече каталонцы не смогли переиграть «Мехелен» (1:1).

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    • Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 16 мячей.

    В этой встрече «Эспаньол» наверняка будет активно атаковать. Пора поправлять результативность, да и ведущий форвард Хоселу способен выстрелить.

    Очевидно, что гости пойдут в атаку с первых минут матча. Даже при некоторой ротации они не должны испытать трудностей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.23.

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    На викторию «Атлетико Пасо» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.30.

    Каталонцы наверняка будут действовать с позиции силы, и наверняка быстро обеспечат себе комфортное преимущество.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.

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    «Атлетико Пасо» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» обеспечит результативное начало
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