«Атлетико Пасо» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 00:00 мск. «Атлетико Пасо» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Пасо»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Атлетико Пасо» находится на 12 месте в таблице своей группы Сегенды РФЕФ Б.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего 16 мячей в 15 сыгранных поединках.

В своем предыдущем официальном матче «Атлетико Пасо» добыл один балл. Дома команда сыграла вничью с «Серданьолой- дель-Вальес» (1:1).

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«Атлетико Пасо» крайне нестабилен. Да и вообще, шансов в битве с представителем Примеры у скромного клуба почти нет.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать строго от обороны. Но и свои моменты команда способна создать.

«Эспаньол»

«Эспаньол» нынешний сезон проводит не столь уверенно. Текущее 16 место в Примере выглядит в этом плане показательным.

В предыдущем своем поединке «Эспаньол» не смог победить. В товарищеской встрече каталонцы не смогли переиграть «Мехелен» (1:1).

Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 16 мячей.

В этой встрече «Эспаньол» наверняка будет активно атаковать. Пора поправлять результативность, да и ведущий форвард Хоселу способен выстрелить.

Очевидно, что гости пойдут в атаку с первых минут матча. Даже при некоторой ротации они не должны испытать трудностей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.23.

На викторию «Атлетико Пасо» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.30.

Каталонцы наверняка будут действовать с позиции силы, и наверняка быстро обеспечат себе комфортное преимущество .

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.