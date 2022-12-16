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    Римляне уверенно одолеют «Кадис»

    «Рома» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Кадис»
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    Элдор Шомуродов
    «Рома» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Декабря 2022 года
    Кадис
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Кадис 22:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Рома»

    Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. «Рома» находится лишь на 7 месте в Серии А.

    При этом «Рома» еще может побороться за выход в Лишу чемпионов. Отставание от идущего четвертым «Лацио» составляет лишь 3 очка.

    Вот только с реализацией у команды имеются серьезные сложности. В 15 сыгранных поединках забито всего 18 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Рома» в товарищеском матче не сумела обыграть «Йокогаму Маринос» (3:3).

    В этом поединке «Рома» наверняка будет активна в атаке. Тем более, римляне не знают вкуса побед с начала ноября.

    «Кадис»

    В нынешнем сезоне эта команда борется за сохранение прописки в Примере. Правда, сейчас «Кадис» занимает предпоследнее 19 место в таблице.

    Вот только с результативностью у команды имеются серьезные проблемы. В 14 матчах забито лишь 9 мячей.

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    • Главным бичом команды является слабая оборона. Пропущено уже 26 мячей, что является одним из худших показателей в Примере.

    Свой последний матч «Кадис» провел блестяще. Испанцы сенсационно переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:2).

    То, что команда начала забивать тянет на приятную тенденцию. Наверняка она продолжится и в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Кадиса» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.60.

    Итальянцы выглядят мощнее соперника, да и вообще, мотивированы добыть уверенную викторию.

    Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    «Рома» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. Римляне уверенно одолеют «Кадис»
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