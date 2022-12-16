«Рома»
Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. «Рома» находится лишь на 7 месте в Серии А.
При этом «Рома» еще может побороться за выход в Лишу чемпионов. Отставание от идущего четвертым «Лацио» составляет лишь 3 очка.
Вот только с реализацией у команды имеются серьезные сложности. В 15 сыгранных поединках забито всего 18 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Рома» в товарищеском матче не сумела обыграть «Йокогаму Маринос» (3:3).
В этом поединке «Рома» наверняка будет активна в атаке. Тем более, римляне не знают вкуса побед с начала ноября.
«Кадис»
В нынешнем сезоне эта команда борется за сохранение прописки в Примере. Правда, сейчас «Кадис» занимает предпоследнее 19 место в таблице.
Вот только с результативностью у команды имеются серьезные проблемы. В 14 матчах забито лишь 9 мячей.
Главным бичом команды является слабая оборона. Пропущено уже 26 мячей, что является одним из худших показателей в Примере.
Свой последний матч «Кадис» провел блестяще. Испанцы сенсационно переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:2).
То, что команда начала забивать тянет на приятную тенденцию. Наверняка она продолжится и в этом поединке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.33.
На викторию «Кадиса» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.60.
Итальянцы выглядят мощнее соперника, да и вообще,
Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.