«Рома» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. «Рома» находится лишь на 7 месте в Серии А.

При этом «Рома» еще может побороться за выход в Лишу чемпионов. Отставание от идущего четвертым «Лацио» составляет лишь 3 очка.

Вот только с реализацией у команды имеются серьезные сложности. В 15 сыгранных поединках забито всего 18 мячей.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Рома» в товарищеском матче не сумела обыграть «Йокогаму Маринос» (3:3).

В этом поединке «Рома» наверняка будет активна в атаке. Тем более, римляне не знают вкуса побед с начала ноября.

«Кадис»

В нынешнем сезоне эта команда борется за сохранение прописки в Примере. Правда, сейчас «Кадис» занимает предпоследнее 19 место в таблице.

Вот только с результативностью у команды имеются серьезные проблемы. В 14 матчах забито лишь 9 мячей.

Главным бичом команды является слабая оборона. Пропущено уже 26 мячей, что является одним из худших показателей в Примере.

Свой последний матч «Кадис» провел блестяще. Испанцы сенсационно переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:2).

То, что команда начала забивать тянет на приятную тенденцию. Наверняка она продолжится и в этом поединке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.33.

На викторию «Кадиса» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.60.

Итальянцы выглядят мощнее соперника, да и вообще, мотивированы добыть уверенную викторию .

Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.