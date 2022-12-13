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    «Гавр» уверенно переиграет «Генгам»

    «Гавр» — «Генгам». Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, товарищеский матч, 13 декабря 2022 года

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    Готье Льорис
    «Гавр» сыграет на своем поле с «Генгамом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 16:30 мск. «Гавр» — «Генгам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гавр»

    Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. В турнирной таблице Лиги 2 «Гавр» уверенно лидирует.

    «Гавр» прекрасно обороняется. В 15 матчах команда пропустила в свои ворота всего лишь 6 раз.

    С атакой у команды также все в относительном порядке. В 15 матчах игроки «Гавра» настреляли 24 мяча.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Хассанией Агадир» французы добыли минимальную викторию.

    В этом поединке «Гавр» наверняка будет активно атаковать. Мотивирует и цель продлить победную серию, ныне составляющую 3 матча.

    «Генгам»

    Эта команда является середняком Лиги 2. «Генгам» скромно осел на 11 позиции, по 5 раз выиграв, сыграв вничью и уступив.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Да и забивает команда столь же часто, сколь и пропускает — 19:19.

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    • Свой последний матч «Генгам» провел продуктивно. В контрольной встрече был разгромлен «Олвейс Реди» (4:0).

    А вот из Кубка Франции команда бесславно вылетела. «Генгам» в серии пенальти уступил скромному «Лез Эрбье».

    В этом поединке команда явно не будет лишь обороняться. Да и дать бой лидеру Лиги 2 — уже неплохая мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Генгама» дают — 5.43, ничья оценена — в 3.88.

    Хозяева проводят прекрасный сезон, и уж точно справятся с середняком второго французского дивизиона.

    Наш прогноз — Фора «Гавра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.

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    «Гавр» — «Генгам»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. «Гавр» уверенно переиграет «Генгам»
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