«Гавр» сыграет на своем поле с «Генгамом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 16:30 мск. «Гавр» — «Генгам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. В турнирной таблице Лиги 2 «Гавр» уверенно лидирует.

«Гавр» прекрасно обороняется. В 15 матчах команда пропустила в свои ворота всего лишь 6 раз.

С атакой у команды также все в относительном порядке. В 15 матчах игроки «Гавра» настреляли 24 мяча.

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Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Хассанией Агадир» французы добыли минимальную викторию.

В этом поединке «Гавр» наверняка будет активно атаковать. Мотивирует и цель продлить победную серию, ныне составляющую 3 матча.

«Генгам»

Эта команда является середняком Лиги 2. «Генгам» скромно осел на 11 позиции, по 5 раз выиграв, сыграв вничью и уступив.

Причем отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Да и забивает команда столь же часто, сколь и пропускает — 19:19.

Свой последний матч «Генгам» провел продуктивно. В контрольной встрече был разгромлен «Олвейс Реди» (4:0).

А вот из Кубка Франции команда бесславно вылетела. «Генгам» в серии пенальти уступил скромному «Лез Эрбье».

В этом поединке команда явно не будет лишь обороняться. Да и дать бой лидеру Лиги 2 — уже неплохая мотивация.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 1.62.

На викторию «Генгама» дают — 5.43, ничья оценена — в 3.88.

Хозяева проводят прекрасный сезон , и уж точно справятся с середняком второго французского дивизиона.

Наш прогноз — Фора «Гавра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.