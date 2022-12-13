«Гавр»
Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. В турнирной таблице Лиги 2 «Гавр» уверенно лидирует.
«Гавр» прекрасно обороняется. В 15 матчах команда пропустила в свои ворота всего лишь 6 раз.
С атакой у команды также все в относительном порядке. В 15 матчах игроки «Гавра» настреляли 24 мяча.
Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Хассанией Агадир» французы добыли минимальную викторию.
В этом поединке «Гавр» наверняка будет активно атаковать. Мотивирует и цель продлить победную серию, ныне составляющую 3 матча.
«Генгам»
Эта команда является середняком Лиги 2. «Генгам» скромно осел на 11 позиции, по 5 раз выиграв, сыграв вничью и уступив.
Причем отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Да и забивает команда столь же часто, сколь и пропускает — 19:19.
Свой последний матч «Генгам» провел продуктивно. В контрольной встрече был разгромлен «Олвейс Реди» (4:0).
А вот из Кубка Франции команда бесславно вылетела. «Генгам» в серии пенальти уступил скромному «Лез Эрбье».
В этом поединке команда явно не будет лишь обороняться. Да и дать бой лидеру Лиги 2 — уже неплохая мотивация.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 1.62.
На викторию «Генгама» дают — 5.43, ничья оценена — в 3.88.
Наш прогноз — Фора «Гавра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.