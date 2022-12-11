В 22-м туре английского Чемпионшипа «КПР» на своем поле будет принимать «Бернли». Начало встречи — в 16:00 мск. «КПР» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КПР»

После 21 тура английского Чемпионшипа «КПР» находится в зоне плей-офф чемпионата. Команда набрала 31 балл и располагается на 6-м месте в турнирной таблице.

«Куинз Парк Рейнджерс» играет в интересный футбол, команда забила 26 голов в 21 матче при 24 пропущенных — это средние показатели по лиге.

Стоит отметить, что в домашних матчах «КПР» действует мощно — 8 место в лиге по этому показателю. За 10 матчей на своем поле англичане набрали 17 очков, забили 15 голов и пропустили 10.

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Последние 5 домашних матча команда выиграла трижды и два раза проиграла. Самая яркая победа случилась в матче с «Кардиффом» (3:0), в котором «КПР» полностью контролировал игру и не оставил шансов сопернику на победу, ведя к 33-й минуте 2:0.

В 21-м туре Чемпионшипа «КПР» проиграл «Ковентри Сити» (0:2), который является равным соперником. Стоит ли надеяться на то, что команда даст результат в матче с главным фаворитом турнира «Бернли»? Большой вопрос.

«Бернли»

Команда является главный претендентом на повышение в английскую Премьер-лигу. После 21 матча нынешнего сезона в Чемпионшип «Бернли» набрал 41 балл. Стоит отметить, что ближайший преследователь команды «Шеффилд Юнайтед» отстает на 3 очка.

«Бернли» забил больше всех в лиге — 40 голов в 21 матче, в среднем 2 гола за игру. При этом, команда не является самой надежной в обороне, «Бернли» пропустил 23 гола — это 8-й показатель в лиге.

«Бернли» уверенно разбирается с соперниками, забивая им целую пачку голов, но в последнем гостевом матче что-то пошло не так. В матче против «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» умудрился пропустить 5 мячей, встреча закончилась со счетом 5:2.

После этого матча лидера Чемпионшипа смогли прийти в себя и без труда обыграли сначала «Кроули Таун» (3:1), а затем «Блэкберн» (3:0).

Безусловно, команда не будет останавливаться на достигнутом и продолжит гнуть свою линию в предстоящем матче против «КПР».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бернли» предлагают — 2.31.

На викторию «КПР» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.35.

Бесспорным фаворитом этого матча является «Бернли», но вспоминая последнее гостевое поражение команды есть сомнения в том, что для лидеров чемпионата этот поединок станет легкой прогулкой.

Наш прогноз — Фора «КПР» 0 в первом тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Бернли» 1.5 больше за 2.22.