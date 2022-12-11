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    «Бернли» снова забьет много?

    «КПР» — «Бернли». Прогноз, ставки (к. 2.22) на футбол, Чемпионшип, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «КПР» — «Бернли»
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    Мануэль Бенсон
    В 22-м туре английского Чемпионшипа «КПР» на своем поле будет принимать «Бернли». Начало встречи — в 16:00 мск. «КПР» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Декабря 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 16:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «КПР»

    После 21 тура английского Чемпионшипа «КПР» находится в зоне плей-офф чемпионата. Команда набрала 31 балл и располагается на 6-м месте в турнирной таблице.

    «Куинз Парк Рейнджерс» играет в интересный футбол, команда забила 26 голов в 21 матче при 24 пропущенных — это средние показатели по лиге.

    Стоит отметить, что в домашних матчах «КПР» действует мощно — 8 место в лиге по этому показателю. За 10 матчей на своем поле англичане набрали 17 очков, забили 15 голов и пропустили 10.

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    Последние 5 домашних матча команда выиграла трижды и два раза проиграла. Самая яркая победа случилась в матче с «Кардиффом» (3:0), в котором «КПР» полностью контролировал игру и не оставил шансов сопернику на победу, ведя к 33-й минуте 2:0.

    В 21-м туре Чемпионшипа «КПР» проиграл «Ковентри Сити» (0:2), который является равным соперником. Стоит ли надеяться на то, что команда даст результат в матче с главным фаворитом турнира «Бернли»? Большой вопрос.

    «Бернли»

    Команда является главный претендентом на повышение в английскую Премьер-лигу. После 21 матча нынешнего сезона в Чемпионшип «Бернли» набрал 41 балл. Стоит отметить, что ближайший преследователь команды «Шеффилд Юнайтед» отстает на 3 очка.

    «Бернли» забил больше всех в лиге — 40 голов в 21 матче, в среднем 2 гола за игру. При этом, команда не является самой надежной в обороне, «Бернли» пропустил 23 гола — это 8-й показатель в лиге.

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    • «Бернли» уверенно разбирается с соперниками, забивая им целую пачку голов, но в последнем гостевом матче что-то пошло не так. В матче против «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» умудрился пропустить 5 мячей, встреча закончилась со счетом 5:2.

    После этого матча лидера Чемпионшипа смогли прийти в себя и без труда обыграли сначала «Кроули Таун» (3:1), а затем «Блэкберн» (3:0).

    Безусловно, команда не будет останавливаться на достигнутом и продолжит гнуть свою линию в предстоящем матче против «КПР».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бернли» предлагают — 2.31.

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    На викторию «КПР» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.35.

    Бесспорным фаворитом этого матча является «Бернли», но вспоминая последнее гостевое поражение команды есть сомнения в том, что для лидеров чемпионата этот поединок станет легкой прогулкой.

    Наш прогноз — Фора «КПР» 0 в первом тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Бернли» 1.5 больше за 2.22.

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    «КПР» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Бернли» снова забьет много?
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