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    «Асколи» начнет свою победную серию

    «Асколи» — «Дженоа». Прогноз, ставки (к. 2.40) на футбол, Серия B, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Асколи» — «Дженоа»
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    «Асколи»
    В 17-м туре итальянской Серии B «Асколи» на своей площадке будет принимать «Дженоа». Начало встречи — в 17:00 мск «Асколи» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Асколи»

    Команда является середняком итальянской Серии B. «Асколи» занимает 11-е место в турнирной таблице с 21 баллов в активе.

    Команда вполне способна побороться за выход в плей-офф чемпионата. Для этого им необходимо занимать минимум 8-е место, на котором располагается «Пиза» с 22 баллами.

    Стоит отметить, что местами команда играет очень интересно. К примеру возьмем матч против «Комо», который завершился вничью со счетом 3:3. Футболист «Асколи» получил красную карточку на 62-й минуте и соперник вышел вперед, но хозяева сравняли счет на 83-й минуте.

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    «Асколи» на своем поле играет не очень здорово. Команда занимает лишь 16-е место по этому показателю, за 8 игр набрав 9 очков.

    Итальянский клуб не побеждал уже 5 матчей подряд и предстоящая встреча с «Дженоа» отличный шанс начать новую победную серию.

    «Дженоа»

    Итальянская команда занимает 4-е место в турнирной таблице Серии B. За 16 матчей нынешнего сезона «Дженоа» набрал 26 очков.

    Стоит отметить, что команда играет в закрытый футбол. Об этом говорит статистика — «Дженоа» на 2-м месте в лиге по надежности, всего лишь 13 пропущенных мячей за 16 матчей.

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    • В гостевых матчах «Дженоа» также хорош. Команда занимает 3-е место в лиге по этому показателю. В 8 матчах клуб набрал 15 очков.

    Несмотря на это, «Дженоа» проиграл два последних гостевых матча. Команда уступила «Перудже» (0:1) и «Реджине» (1:2).

    Что ждать от команды в следующем матче неизвестно. Возможно, мы увидим закрытый футбол с минимальным количеством забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Асколи» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.

    Этот матч точно нельзя отнести к очевидному. «Асколи» будет пытаться строить свою игру и вскрывать одну из самых надежных линий обороны в лиге.

    Наш прогноз — Фора «Асколи» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2 за 2.10.

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    «Асколи» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Асколи» начнет свою победную серию
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