«Асколи»
Команда является середняком итальянской Серии B. «Асколи» занимает 11-е место в турнирной таблице с 21 баллов в активе.
Команда вполне способна побороться за выход в плей-офф чемпионата. Для этого им необходимо занимать минимум 8-е место, на котором располагается «Пиза» с 22 баллами.
Стоит отметить, что местами команда играет очень интересно. К примеру возьмем матч против «Комо», который завершился вничью со счетом 3:3. Футболист «Асколи» получил красную карточку на 62-й минуте и соперник вышел вперед, но хозяева сравняли счет на 83-й минуте.
«Асколи» на своем поле играет не очень здорово. Команда занимает лишь 16-е место по этому показателю, за 8 игр набрав 9 очков.
Итальянский клуб не побеждал уже 5 матчей подряд и предстоящая встреча с «Дженоа» отличный шанс начать новую победную серию.
«Дженоа»
Итальянская команда занимает 4-е место в турнирной таблице Серии B. За 16 матчей нынешнего сезона «Дженоа» набрал 26 очков.
Стоит отметить, что команда играет в закрытый футбол. Об этом говорит статистика — «Дженоа» на 2-м месте в лиге по надежности, всего лишь 13 пропущенных мячей за 16 матчей.
В гостевых матчах «Дженоа» также хорош. Команда занимает 3-е место в лиге по этому показателю. В 8 матчах клуб набрал 15 очков.
Несмотря на это, «Дженоа» проиграл два последних гостевых матча. Команда уступила «Перудже» (0:1) и «Реджине» (1:2).
Что ждать от команды в следующем матче неизвестно. Возможно, мы увидим закрытый футбол с минимальным количеством забитых мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.18.
На викторию «Асколи» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.
Этот матч точно нельзя отнести к очевидному. «Асколи» будет пытаться строить свою игру и вскрывать одну из самых надежных линий обороны в лиге.
Наш прогноз — Фора «Асколи» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2 за 2.10.