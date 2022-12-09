«Рапид» Вена сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 21:00 мск. «Рапид» Вена — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид» Вена

Эта команда проводит не самый лучший сезон. «Рапид» Вена находится только на 4 месте в своем чемпионате.

При этом «Рапид» Вена имеет заметные сложности с реализацией. В 16 поединках забито всего 25 мячей.

А вот оборона выглядит весьма монолитно. Пропустила команда всего 18 мячей: лучший показатель только у «Штурма» и чемпиона Австрии «Зальцбурга».

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Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче был разгромлен «Ферст Вена» (4:1).

В этом поединке «Рапид» Вена наверняка будет действовать с позиции силы. В осеннем цикле венцы смотрелись выгодно.

«Шальке»

Гельзенкирхенцы нынешний сезон просто-таки проваливают. На текущий момент «Шальке» замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.

Правда, отставание от спасительной 15 позиции составляет 5 очков. Да и оборона команды частенько сбоит — 32 пропущенных мяча.

Да и побеждает «Шальке» крайне редко. Из 15 поединков выиграно всего лишь 2, и это при 10 поражениях.

Да и с атакой у команды складывается не особо. В 15 матчах забито всего лишь 13 мячей в ворота соперников.

В этом поединке немцы явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому. Например, недавнему спартаковцу Джордану Ларссону.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шальке» предлагают — 2.10.

На викторию «Рапида» Вена дают — 3.30, ничья оценена — в 3.75.

Немцы наверняка будут активно атаковать , к тому же в своих последних матчах команда несколько прибавила.

Наш прогноз — Победа «Шальке». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.