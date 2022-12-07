«Риу Аве» сыграет со «Спортинг» Лиссабон в рамках 2 тура группового раунда Кубка португальской Лиги. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:30 мск. «Риу Аве» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Риу Аве»

«Риу Аве» уже начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он на выезде обыграл «Маритиму» (1:0).

Теперь команда занимает второе место в группе B. Отставание от лидера в лице нынешнего соперника измеряется лишь худшей разницей мячей.

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 10-ю строчку, уступая зоне еврокубков пять очков.

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В последних трех поединках во всех турнирах коллектив лишь побеждал, так что на своем поле вполне способен отобрать очки у гранда португальского футбола.

«Спортинг»

«Спортинг» также начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он разгромил «Фаренсе» (6:0) на своем поле.

Эта победа позволяет лиссабонцам лидировать, опережая своего грядущего соперника по разнице очков.

По итогам 13 туров ведущего дивизиона португальского футбола Примейры «Львы» занимают четвертую позицию с отставанием в 12 очков от лидера «Бенфики».

Как и его соперник, коллектив выиграл три последних поединка, так что его статус фаворита в этой игре не подвергается сомнению.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинга», коэффициент на победу которого равен 1,60, успех «Риу Аве» оценивается в 5,00, ничья — в 3,60.

Великолепная форма обеих команд обещает результативный матч, при этом победная серия обоих соперников обещает то, что кто-то из них ее продолжит.

Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00. Лиссабонцы по ходу своей победной серии забивали минимум два гола в каждом матче, так почему бы им не забить минимум столько же снова?