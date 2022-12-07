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    У кого прервется победная серия?

    «Риу Аве» — «Спортинг» Лиссабон. Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Кубок португальской Лиги, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Спортинг» Лиссабон
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    «Спортинг» лидирует в своей группе Кубка Лиги
    «Риу Аве» сыграет со «Спортинг» Лиссабон в рамках 2 тура группового раунда Кубка португальской Лиги. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:30 мск. «Риу Аве» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Риу Аве»

    «Риу Аве» уже начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он на выезде обыграл «Маритиму» (1:0).

    Теперь команда занимает второе место в группе B. Отставание от лидера в лице нынешнего соперника измеряется лишь худшей разницей мячей.

    По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 10-ю строчку, уступая зоне еврокубков пять очков.

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    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив лишь побеждал, так что на своем поле вполне способен отобрать очки у гранда португальского футбола.

    «Спортинг»

    «Спортинг» также начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он разгромил «Фаренсе» (6:0) на своем поле.

    Эта победа позволяет лиссабонцам лидировать, опережая своего грядущего соперника по разнице очков.

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    • По итогам 13 туров ведущего дивизиона португальского футбола Примейры «Львы» занимают четвертую позицию с отставанием в 12 очков от лидера «Бенфики».

    Как и его соперник, коллектив выиграл три последних поединка, так что его статус фаворита в этой игре не подвергается сомнению.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинга», коэффициент на победу которого равен 1,60, успех «Риу Аве» оценивается в 5,00, ничья — в 3,60.

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    Великолепная форма обеих команд обещает результативный матч, при этом победная серия обоих соперников обещает то, что кто-то из них ее продолжит.

    Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

    Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00. Лиссабонцы по ходу своей победной серии забивали минимум два гола в каждом матче, так почему бы им не забить минимум столько же снова?

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    «Риу Аве» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. У кого прервется победная серия?
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