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    «Пюник» ждет неудача

    «Арарат-Армения» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Армении, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Пюник»
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    «Пюник»
    «Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 20-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск. «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 05 Декабря 2022 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 18:00 Пюник Пюник
  • Ереван
    •

    «Арарат-Армения»

    Ереванцы занимают 2 место в таблице. Причем отставание от лидера чемпионата «Урарту» измеряется двумя очками.

    Между тем, забивает «Арарат-Армения» чаще всех в лиге. В 18 поединках ереванцы настреляли 38 мячей.

    В предыдущем туре «Арарат-Армения» добыл три очка. На выезде команда добыла важнейшую викторию над «Урарту» (0:3).

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    Отметим и надежные тылы команды. Пропущено всего лишь 10 мячей, что также является лучшим показателем в лиге.

    «Арарат-Армения» борется за чемпионство. После победы над главным конкурентом у команды имеется психологическое преимущество.

    «Пюник»

    «Пюник» нынешний сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 4 место вряд ли можно назвать достижением.

    В минувшем туре чемпионата «Пюник» добыл три пункта. Дома со счетом 2:0 был обыгран «Арарат».

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    • Правда, с атакой у команды имеются заметные трудности. В 17 матчах забито всего лишь 24 мяча.

    В этой встрече «Пюник» наверняка постарается разжиться хотя бы баллом. Важнейшим фактором станет надежность тылов.

    Потенциально «Пюник» может обогнать идущий третьим «Алашкерт». Но для этого нужно набирать очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Пюника» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

    Хозяева находятся в эпицентре борьбы за чемпионство, к тому же в минувшем туре приблизились к лидеру.

    Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.80.

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    «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. «Пюник» ждет неудача
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