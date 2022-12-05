«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 20-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск. «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

Ереванцы занимают 2 место в таблице. Причем отставание от лидера чемпионата «Урарту» измеряется двумя очками.

Между тем, забивает «Арарат-Армения» чаще всех в лиге. В 18 поединках ереванцы настреляли 38 мячей.

В предыдущем туре «Арарат-Армения» добыл три очка. На выезде команда добыла важнейшую викторию над «Урарту» (0:3).

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Отметим и надежные тылы команды. Пропущено всего лишь 10 мячей, что также является лучшим показателем в лиге.

«Арарат-Армения» борется за чемпионство. После победы над главным конкурентом у команды имеется психологическое преимущество.

«Пюник»

«Пюник» нынешний сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 4 место вряд ли можно назвать достижением.

В минувшем туре чемпионата «Пюник» добыл три пункта. Дома со счетом 2:0 был обыгран «Арарат».

Правда, с атакой у команды имеются заметные трудности. В 17 матчах забито всего лишь 24 мяча.

В этой встрече «Пюник» наверняка постарается разжиться хотя бы баллом. Важнейшим фактором станет надежность тылов.

Потенциально «Пюник» может обогнать идущий третьим «Алашкерт». Но для этого нужно набирать очки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 2.10.

На викторию «Пюника» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

Хозяева находятся в эпицентре борьбы за чемпионство , к тому же в минувшем туре приблизились к лидеру.

Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.80.