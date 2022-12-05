«Арарат-Армения»
Ереванцы занимают 2 место в таблице. Причем отставание от лидера чемпионата «Урарту» измеряется двумя очками.
Между тем, забивает «Арарат-Армения» чаще всех в лиге. В 18 поединках ереванцы настреляли 38 мячей.
В предыдущем туре «Арарат-Армения» добыл три очка. На выезде команда добыла важнейшую викторию над «Урарту» (0:3).
Отметим и надежные тылы команды. Пропущено всего лишь 10 мячей, что также является лучшим показателем в лиге.
«Арарат-Армения» борется за чемпионство. После победы над главным конкурентом у команды имеется психологическое преимущество.
«Пюник»
«Пюник» нынешний сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 4 место вряд ли можно назвать достижением.
В минувшем туре чемпионата «Пюник» добыл три пункта. Дома со счетом 2:0 был обыгран «Арарат».
Правда, с атакой у команды имеются заметные трудности. В 17 матчах забито всего лишь 24 мяча.
В этой встрече «Пюник» наверняка постарается разжиться хотя бы баллом. Важнейшим фактором станет надежность тылов.
Потенциально «Пюник» может обогнать идущий третьим «Алашкерт». Но для этого нужно набирать очки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 2.10.
На викторию «Пюника» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.80.