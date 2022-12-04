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    «Олимпиакос» начнет без раскачки

    «Олимпиакос» — «Стандард». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Стандард»
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    Гарри Родригеш
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:00 мск. «Олимпиакос» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Декабря 2022 года

    «Олимпиакос»

    Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. В своем чемпионате «Олимпиакос» находится на 4 месте.

    Более того, «Олимпиакос» имеет проблемы с реализацией. В 13 турах чемпионата Греции игроки команды отличились лишь 18 голами.

    В предыдущем своем официальном поединке «Олимпиакос» вновь не смог одержать викторию. Дома команда расписала мировую с АЕКом (0:0).

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    А вот в контрольном поединке команда победила. Жертвой греков пал скромный английский «Хаддерсфилд» (0:2).

    В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, да и забивать у греков есть кому.

    «Стандард»

    Нынешний сезон для этой команда складывается не особо ярко. На данный момент она находится на скромном 7 месте в своем чемпионате.

    Причем «Стандард» имеет явные проблемы с реализацией. В 16 матчах забито всего лишь 24 мяча.

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    • «Стандард» в своем последнем матче вновь разочаровал результатом. Домашнее поражение от «Юниона» (2:3) вышло досадным.

    Да и стабильности команде явно недостает. И оборона ошибается частенько, и креатива в атаке явно не хватает.

    В этой встрече бельгийцы постараются сдержать атаки соперника. Впрочем, и сами наверняка найдут свои шансы у ворот греков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Стандарда» дают — 4.86, ничья оценена — в 4.53.

    Греки в последних матчах несколько прибавили, да и в предыдущей контрольной встрече смотрелись неплохо.

    Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.

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    «Олимпиакос» — «Стандард»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» начнет без раскачки
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