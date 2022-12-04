«Олимпиакос»
Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. В своем чемпионате «Олимпиакос» находится на 4 месте.
Более того, «Олимпиакос» имеет проблемы с реализацией. В 13 турах чемпионата Греции игроки команды отличились лишь 18 голами.
В предыдущем своем официальном поединке «Олимпиакос» вновь не смог одержать викторию. Дома команда расписала мировую с АЕКом (0:0).
А вот в контрольном поединке команда победила. Жертвой греков пал скромный английский «Хаддерсфилд» (0:2).
В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, да и забивать у греков есть кому.
«Стандард»
Нынешний сезон для этой команда складывается не особо ярко. На данный момент она находится на скромном 7 месте в своем чемпионате.
Причем «Стандард» имеет явные проблемы с реализацией. В 16 матчах забито всего лишь 24 мяча.
«Стандард» в своем последнем матче вновь разочаровал результатом. Домашнее поражение от «Юниона» (2:3) вышло досадным.
Да и стабильности команде явно недостает. И оборона ошибается частенько, и креатива в атаке явно не хватает.
В этой встрече бельгийцы постараются сдержать атаки соперника. Впрочем, и сами наверняка найдут свои шансы у ворот греков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.65.
На викторию «Стандарда» дают — 4.86, ничья оценена — в 4.53.
Греки в последних матчах несколько прибавили, да и в предыдущей контрольной встрече смотрелись неплохо.
Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.