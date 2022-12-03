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    Что «Фенербахче» противопоставит «Вильярреалу»?

    «Фенербахче» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, товарищеский матч, 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Вильярреал»
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    «Фенербахче» уверенно лидирует в турецкой Суперлиге
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Декабря 2022 года
    Фенербахче
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    •  Фенербахче 19:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Фенербахче»

    Сезон «Фенербахче» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерпел поражение на своем поле от «Гиресунспора» (1:2).

    По итогам 13 туров первенства команда уверенно лидирует в чемпионате, опережая на два очка второй в таблице «Галатасарай».

    Минувшей осенью коллективу также успешно удавались выступления в Лиге Европы, где он выиграл группу и вышел в 1/8 финала.

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    Вышеуказанное недавнее поражение «Канареек» — единственное в последних 16 поединках во всех турнирах при 12 победах, что говорит об их прекрасной форме.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее девятое место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

    В минувшем туре чемпионата команда одержала победу над «Эспаньолом» (1:0) на выезде. Этим она прервала серию поражений в три матча кряду.

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    • После данного успеха в Ла Лиге левантийцы разгромили «Санта-Амалию» в Кубке Испании (9:0) на выезде, но это вполне логичный результат, поскольку соперник из 6-го дивизиона.

    Таким образом, пока трудно говорить, что «Вильярреал» вернулся на победную стезю, а значит ему будет сложно против непростого соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,85, успех «Вильярреала» оценивается в 2,11, ничья — в 1,93.

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    Хотя стамбульцы — фавориты, это не столь явно, тем более что «Вильярреал» — по-прежнему сильный оппонент, который скорее приходит в себя, чем переживает кризис.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и обе команды забьют за 2,27.

    Еще один вариант ставки — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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    «Фенербахче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Что «Фенербахче» противопоставит «Вильярреалу»?
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