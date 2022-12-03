«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Сезон «Фенербахче» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерпел поражение на своем поле от «Гиресунспора» (1:2).

По итогам 13 туров первенства команда уверенно лидирует в чемпионате, опережая на два очка второй в таблице «Галатасарай».

Минувшей осенью коллективу также успешно удавались выступления в Лиге Европы, где он выиграл группу и вышел в 1/8 финала.

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Вышеуказанное недавнее поражение «Канареек» — единственное в последних 16 поединках во всех турнирах при 12 победах, что говорит об их прекрасной форме.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее девятое место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

В минувшем туре чемпионата команда одержала победу над «Эспаньолом» (1:0) на выезде. Этим она прервала серию поражений в три матча кряду.

После данного успеха в Ла Лиге левантийцы разгромили «Санта-Амалию» в Кубке Испании (9:0) на выезде, но это вполне логичный результат, поскольку соперник из 6-го дивизиона.

Таким образом, пока трудно говорить, что «Вильярреал» вернулся на победную стезю, а значит ему будет сложно против непростого соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,85, успех «Вильярреала» оценивается в 2,11, ничья — в 1,93.

Хотя стамбульцы — фавориты, это не столь явно, тем более что «Вильярреал» — по-прежнему сильный оппонент, который скорее приходит в себя, чем переживает кризис.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и обе команды забьют за 2,27.

Еще один вариант ставки — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.