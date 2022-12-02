ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн Никлас ФюллькругПоследний шанс для Германии и Бельгии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная МексикиСаудовская Аравия — Мексика 1:2. Онлайн
  • 00:12
    • Сборная Мексики одолела Саудовскую Аравию на ЧМ
  • 23:55
    • Сборная Аргентины обыграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала ЧМ-2022
  • 01:00
    • Месси: Матч с Австралией будет очень сложным
  • 22:26
    • «Сибирь» одержала победу над «Ак Барсом»
  • 22:16
    • «Динамо» в овертайме дожало «Витязь»
  • 20:02
    • Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ
  • 20:00
    • Сборная Туниса одержала победу над Францией и покинула ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Агдамцы быстро возьмут свое

    «Нефтчи» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Азербайджана, 2 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Карабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рамиль Шейдаев
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджаном. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:00 мск. «Нефтчи» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 02 Декабря 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 20:00 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Нефтчи»

    Бакинцы занимают 3 место в таблице. Причем отставание от 2 строчки составляет 6 очков.

    Вот только очков команда растеряла немало. Между тем, забивает «Нефтчи» немало — 31 гол.

    В предыдущем туре «Нефтчи» добыл три очка. «Нефтяники» дома одолели «Сабаил» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    Нынешнее 3 место явно не удовлетворяет клубные амбиции. Так что ждем от бакинцев остроатакующей игры!

    «Нефтчи» выиграл два своих последних матча. Другого пути приблизиться к дуэту лидеров у команды просто нет.

    «Карабах»

    Агдамцы лидируют в чемпионате. Причем отрыв от идущего следом «Сабаха» составляет всего 3 очка.

    В минувшем туре чемпионата «Карабах» потерял два очка. Причем агдамцы дома не смогли переиграть «Зирю» (0:0).

  • Трансферный дайджест. 22 — 29 ноября
  • Щедрое предложение для Роналду, знак для Пулишича, Захарян в АПЛ и скудный спрос на Дзюбу
  • 29/11/2022

    • Правда, с атакой у команды все превосходно. В 15 турах команда Гурбана Гурбанова настреляла 40 мячей.

    В этой встрече «Карабах» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, некогда перспективного Рамиля Шейдаева.

    Команда Гурбанова по составу смотрится солидно. Да и амбиции у клуба немаленькие, так что стоит ожидать от гостей атакующей активности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.69.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Нефтчи» дают — 4.56, ничья оценена — в 3.50.

    Команда Гурбанова мотивирована оторваться от конкурентов, и явно будет активно идти вперед с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бруклин — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финикс — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сакраменто — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Лейкерс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Заря — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтчи» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. Агдамцы быстро возьмут свое
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры