«Нефтчи»
Бакинцы занимают 3 место в таблице. Причем отставание от 2 строчки составляет 6 очков.
Вот только очков команда растеряла немало. Между тем, забивает «Нефтчи» немало — 31 гол.
В предыдущем туре «Нефтчи» добыл три очка. «Нефтяники» дома одолели «Сабаил» со счетом 3:1.
Нынешнее 3 место явно не удовлетворяет клубные амбиции. Так что ждем от бакинцев остроатакующей игры!
«Нефтчи» выиграл два своих последних матча. Другого пути приблизиться к дуэту лидеров у команды просто нет.
«Карабах»
Агдамцы лидируют в чемпионате. Причем отрыв от идущего следом «Сабаха» составляет всего 3 очка.
В минувшем туре чемпионата «Карабах» потерял два очка. Причем агдамцы дома не смогли переиграть «Зирю» (0:0).
Правда, с атакой у команды все превосходно. В 15 турах команда Гурбана Гурбанова настреляла 40 мячей.
В этой встрече «Карабах» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, некогда перспективного Рамиля Шейдаева.
Команда Гурбанова по составу смотрится солидно. Да и амбиции у клуба немаленькие, так что стоит ожидать от гостей атакующей активности.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.69.
На викторию «Нефтчи» дают — 4.56, ничья оценена — в 3.50.
Команда Гурбанова мотивирована оторваться от конкурентов, и явно будет активно идти вперед с первых минут поединка.
Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.