«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджаном. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:00 мск. «Нефтчи» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

Бакинцы занимают 3 место в таблице. Причем отставание от 2 строчки составляет 6 очков.

Вот только очков команда растеряла немало. Между тем, забивает «Нефтчи» немало — 31 гол.

В предыдущем туре «Нефтчи» добыл три очка. «Нефтяники» дома одолели «Сабаил» со счетом 3:1.

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Нынешнее 3 место явно не удовлетворяет клубные амбиции. Так что ждем от бакинцев остроатакующей игры!

«Нефтчи» выиграл два своих последних матча. Другого пути приблизиться к дуэту лидеров у команды просто нет.

«Карабах»

Агдамцы лидируют в чемпионате. Причем отрыв от идущего следом «Сабаха» составляет всего 3 очка.

В минувшем туре чемпионата «Карабах» потерял два очка. Причем агдамцы дома не смогли переиграть «Зирю» (0:0).

Правда, с атакой у команды все превосходно. В 15 турах команда Гурбана Гурбанова настреляла 40 мячей.

В этой встрече «Карабах» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, некогда перспективного Рамиля Шейдаева.

Команда Гурбанова по составу смотрится солидно. Да и амбиции у клуба немаленькие, так что стоит ожидать от гостей атакующей активности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.69.

На викторию «Нефтчи» дают — 4.56, ничья оценена — в 3.50.

Команда Гурбанова мотивирована оторваться от конкурентов, и явно будет активно идти вперед с первых минут поединка.

Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.