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    «Александрия» расправится с «Рухом»

    «Александрия» — «Рух». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, УПЛ, 28 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Рух»
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    Юрий Гура
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 14:00 мск. «Александрия» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Ноября 2022 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 14:00 Рух В Рух В
  • Винники
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    «Александрия»

    Александрийцы демонстрируют интересный футбол. Команда Юрия Гуры отличается тем, что старается больше созидать.

    На текущий момент александрийцы находятся на 5 месте в таблице. Причем отставание от 3 позиции составляет 3 очка.

    В предыдущем туре «Александрия» не разжилась очками. Команда разгромно уступила «Заре» (4:1).

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    Вот только «Александрия» частенько допускает ошибки в обороне. В 12 матчах команда пропустила уже 18 мячей.

    Поединки с львовянами для команды традиционно складываются сложно. Из трех очных поединков «Александрия» один раз уступила при двух ничьих.

    «Рух»

    Львовяне проводят неудачный сезон. От команды Леонида Кучука ожидали явно большего, нежели нынешней 12 позиции.

    В минувшем туре чемпионата «Рух» не смог победить. Команда расписала мировую с «Минаем» (1:1).

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    • Главным бичом команды является слабая атака. В 12 матчах игроки «Руха» забили всего 14 мячей.

    В этой встрече «Рух» наверняка будет действовать вторым номером. Команду вполне устроит и ничья.

    Не забудем, что на команду Кучука надвинулась черная туча кадровых проблем. Например, в этой встрече не сыграют сразу 5 игроков основного состава.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Александрии» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Руха» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.50.

    Александрийцы имеют отличный подбор исполнителей в средней линии, да и вообще, постараются закрепиться в группе лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Александрии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Александрия» — «Рух»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.11.2022. Прогнозы на футбол. «Александрия» расправится с «Рухом»
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