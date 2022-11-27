В воскресенье, 27 ноября, в рамках 17-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало — в 18:00 по мск. «Леганес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» в турнирной таблице Сегунды с 21 очком находится аж на 13-й строке, но от зоны плей-офф отстает всего на четыре пункта. У клуба из пригорода Мадрида шесть викторий, три ничьи и семь поражений.

«Огурцы» очень плохо начали данный чемпионат и даже некоторое время шли в зоне вылета. Однако с середины сентября дела у них пошли значительно лучше и они существенно продвинулись по турнирке.

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В этот удачный период коллектив потерпел только одну неудачу, еще два раза сыграл вничью и отпраздновал пять викторий. В минувшем туре он на выезде поделил очки с хихионским «Спортингом» — 2:2.

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У «Леганеса» сносная домашняя статистика. Коллектив выиграл четыре встречи из восьми проведенных при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.

«Гранада»

Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но заняла там в итоге 17 позицию и понизилась в классе.

Во втором по рангу дивизионе Испании на текущий момент «насриды» набрали 25 баллов и находятся на шестой строке, но опережают преследователей совсем незначительно.

«Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты желают лучшего. Так, за прошедшие шесть встреч у них только две победы, а также две ничьи и два фиаско.

В минувшем туре «Гранада» на своем поле разгромила со счетом 4:0 «Альбасете». Что касаемо ее выездной статистики, то вне родных стенах она победила лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

В шести поединках противостоянии данных клубов в половине случаев сильнее оказался «Леганес», дважды верх брала «Гранада» и одна игра победителя не выявила. Дома «огурцы» «насридам» еще не уступали.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.57.

На викторию «Гранады» дают — 3.00, ничья оценена — в 2.99.

В этом сражении ставим на викторию хозяев. Ведь на это указывает сильное выступление «огурцов» при своих болельщиках и очень слабая игра «насридов» вдали от дома. К тому же «Леганес» дома удачно проводит матчи против «Гранады».