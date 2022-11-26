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    Сможет ли «Парма» одержать очередную домашнюю победу?

    «Парма» — «Модена». Прогноз, ставки (к. 2.60 ) на футбол, Серия B, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Модена»
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    «Парма»
    В 14-м туре итальянской Серии B «Парма» на своем поле будет принимать «Модену». Начало встречи — в 17:00 мск. «Парма» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Ноября 2022 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 17:00 Модена Модена
  • Италия. Серия B
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    «Парма»

    После 14-и туров итальянской Серии B «Парма» находится на 4-м месте в турнирной таблице с 22 очками в активе.

    В последних 5 матчах итальянская команда выиграла 3 встречи и дважды проиграла. Примечательно то, что четыре из пяти матчей закончились со счетом 1:0.

    Последний матч «Парма» провела против «Читтаделла», одержав победу со счетом 3:1. Команда полностью контролировала игру.

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    Лучший бомбардир «Пармы» нападающий Роберто Инглезе в 11 матчах забил 4 гола и сделал одну голевую передачу. Футболист занимает 11-ю строчку по этому показателю в Серии B.

    Стоит отметить, что «Парма» в 5-и последних домашних матчах одержала 5 побед, пропустив при этом всего лишь два мяча.

    «Модена»

    Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице итальянской Серии B с 14 очками в активе. Ближайший преследователь «Модены» «Беневенто» располагается на 16-м месте в зоне вылета и имеет такое же количество очков.

    Последние пять матчей команды сложились не лучшим образом. «Модена» проиграла 3 матча и 2 раза сыграла вничью.

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    • Стоит отметить, что у команды проблемы с результативностью. В последних трех матчах игроки «Модены» забили лишь один мяч.

    Последний матч команда сыграла вничью с «Перуджой» (1:1), которая находится на последнем месте в турнирной таблице Серии B (8 очков).

    Лучший бомбардир «Модены» Давиде Диав имеет такие же показатели как и Роберто Инглезе из «Пармы» — 4 гола и одна голевая передача.

    Последний раз «Парма» на своем поле принимала «Модену» в 2016-м году и одержала уверенную победу 3:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пармы» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Модены» — за 4.00.

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    Безусловно, «Модена» будет пытаться зацепиться за этот матч и набрать очки, но «Парма» набрала хороший ход. Также, хозяева настроены бороться за повышение, поэтому мотивация «Пармы» будет запредельной.

    Чаще всего, команды играют низовые матчи. Поэтому можно предположить, что и в этой игре не будет большого количества забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Победа «Пармы» с коэффициентом 1.91 и тотал 2 меньше с коэффициентом 2.60.

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    «Парма» — «Модена»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Парма» одержать очередную домашнюю победу?
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