В 14-м туре итальянской Серии B «Парма» на своем поле будет принимать «Модену». Начало встречи — в 17:00 мск. «Парма» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

После 14-и туров итальянской Серии B «Парма» находится на 4-м месте в турнирной таблице с 22 очками в активе.

В последних 5 матчах итальянская команда выиграла 3 встречи и дважды проиграла. Примечательно то, что четыре из пяти матчей закончились со счетом 1:0.

Последний матч «Парма» провела против «Читтаделла», одержав победу со счетом 3:1. Команда полностью контролировала игру.

Все прогнозы на футбол

Лучший бомбардир «Пармы» нападающий Роберто Инглезе в 11 матчах забил 4 гола и сделал одну голевую передачу. Футболист занимает 11-ю строчку по этому показателю в Серии B.

Стоит отметить, что «Парма» в 5-и последних домашних матчах одержала 5 побед, пропустив при этом всего лишь два мяча.

«Модена»

Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице итальянской Серии B с 14 очками в активе. Ближайший преследователь «Модены» «Беневенто» располагается на 16-м месте в зоне вылета и имеет такое же количество очков.

Последние пять матчей команды сложились не лучшим образом. «Модена» проиграла 3 матча и 2 раза сыграла вничью.

Стоит отметить, что у команды проблемы с результативностью. В последних трех матчах игроки «Модены» забили лишь один мяч.

Последний матч команда сыграла вничью с «Перуджой» (1:1), которая находится на последнем месте в турнирной таблице Серии B (8 очков).

Лучший бомбардир «Модены» Давиде Диав имеет такие же показатели как и Роберто Инглезе из «Пармы» — 4 гола и одна голевая передача.

Последний раз «Парма» на своем поле принимала «Модену» в 2016-м году и одержала уверенную победу 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Пармы» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Модены» — за 4.00.

Безусловно, «Модена» будет пытаться зацепиться за этот матч и набрать очки, но «Парма» набрала хороший ход. Также, хозяева настроены бороться за повышение, поэтому мотивация «Пармы» будет запредельной.

Чаще всего, команды играют низовые матчи. Поэтому можно предположить, что и в этой игре не будет большого количества забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Победа «Пармы» с коэффициентом 1.91 и тотал 2 меньше с коэффициентом 2.60.