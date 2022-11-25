В пятницу, 25 ноября, в 17-м туре испанской Сегунды «Уэска» на своей территории сыграет против хихонского «Спортинга». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Уэска» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска», которая еще пару лет тому назад выступала в Примере, сейчас является середняком Сегунды. На текущий момент коллектив с 23 очками идет девятым, отставая от зоны плей-офф на два балла.

«Оскенцы» натужно стартовали в этом сезоне, проиграв три из пяти первых встреч чемпионата. Однако после этого они выдали 7-матчевую серию без фиаско, правда, выиграв только трижды за этот период.

Коэффициенты матча Уэска — Спортинг Хихон 1X2Новым игрокам 2.253.103.50Фрибет$40

В последнем же отрезке из трех поединков «сине-гранатовые» смогли добиться одной домашней виктории и дважды уступили в гостях, в том числе и в прошлом туре «Тененрифе» 0:2.

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При своих болельщиках «Уэска» выступает весьма неплохо, выиграв пять матчей из восьми в данном чемпионате, раз еще проиграв и расписав две мировые.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» также еще вполне может вклиниться в борьбу за путевку в элиту. После 16 туров он с 22 баллом идет на две строки ниже предстоящего противника, соответственно отставая от зоны плей-офф отстает на три пункта.

За всю турнирную дистанцию команда из Хихона смогла отпраздновать пять выигрышей, еще семь раз она делила очки со своими оппонентами и четырежды уходила с поля ни с чем.

К данной же игре «красно-белые» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией в рамках Сегунды. В этот период они раз уступили и четыре встречи завершили миром. Например, в прошлом туре они дома не справились с «Леганесом» 2:2.

Вне родных стен «Спортинг» в текущем первенстве смог выиграть только одну встречу из восьми проведенных, три раза он еще уступал и четыре поединка свел вничью.

В прошлом сезоне эти команды в очных противостояниях дважды расписали мировые с одинаковым счетом по 1:1. Отметим, что в пяти из восьми очных встреч команды на двоих забивали 2-3 мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.37.

На викторию «Спортинга» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.14.

Исходя из статистики, что зачастую в очных матчах эти команды забивали по 2-3 мяча на двоих, да и в целом много матчей в текущем первенстве завершили с таким количеством забитых голов, то именно на такой исход мы и ставим.