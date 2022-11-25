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    «Канониры» падут перед натиском лидера

    «Арсенал» Тула — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Первая лига, 25 ноября 2022 года

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    «Арсенал» Тула
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Ноября 2022 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Арсенал» Тула

    «Канониры» ставят перед собой однозначную цель вернуться в элиту. Вот только сейчас команда Олега Кононова занимает 5 место в таблице.

    Да и атака, несмотря на наличие сильных исполнителей, пока не блещет. В 19 турах туляки забили всего 28 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Тула вновь потерял очки. На выезде «канониры» не смогли одолеть «Акрон» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Поединки с калининградцами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две победы.

    «Балтика»

    Команда Сергея Игнашевича заметно прибавила осенью, и сейчас лидирует в первом дивизионе. Отрыв от идущей следом «Алании» составляет 3 очка.

    В минувшем туре «Балтика» вновь добыла три очка. Калининградцы минимально одолели крепкий «Шинник».

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    • Серия из трех побед к ряду требует продолжения. Да и вообще, «балтийцы» по игре выглядят монолитно.

    В составе команды стоит отметить Гедеона Гузину. Боснийский форвард отличился 9 голами, и возглавляет гонку бомбардиров первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Балтики» — за 3.00.

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    «Арсенал» Тула имеет проблемы с реализацией. «Балтика» сейчас выглядит мощнее всех в лиге.

    Команда Игнашевича мотивирована продлить свою победную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 3.00.

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    «Арсенал» Тула — «Балтика»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» падут перед натиском лидера
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