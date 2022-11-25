«Арсенал» Тула
«Канониры» ставят перед собой однозначную цель вернуться в элиту. Вот только сейчас команда Олега Кононова занимает 5 место в таблице.
Да и атака, несмотря на наличие сильных исполнителей, пока не блещет. В 19 турах туляки забили всего 28 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Тула вновь потерял очки. На выезде «канониры» не смогли одолеть «Акрон» (0:0).
Поединки с калининградцами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две победы.
«Балтика»
Команда Сергея Игнашевича заметно прибавила осенью, и сейчас лидирует в первом дивизионе. Отрыв от идущей следом «Алании» составляет 3 очка.
В минувшем туре «Балтика» вновь добыла три очка. Калининградцы минимально одолели крепкий «Шинник».
Серия из трех побед к ряду требует продолжения. Да и вообще, «балтийцы» по игре выглядят монолитно.
В составе команды стоит отметить Гедеона Гузину. Боснийский форвард отличился 9 голами, и возглавляет гонку бомбардиров первой лиги.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Балтики» — за 3.00.
«Арсенал» Тула
Команда Игнашевича мотивирована продлить свою победную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 3.00.