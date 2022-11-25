«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

«Канониры» ставят перед собой однозначную цель вернуться в элиту. Вот только сейчас команда Олега Кононова занимает 5 место в таблице.

Да и атака, несмотря на наличие сильных исполнителей, пока не блещет. В 19 турах туляки забили всего 28 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Тула вновь потерял очки. На выезде «канониры» не смогли одолеть «Акрон» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Поединки с калининградцами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две победы.

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича заметно прибавила осенью, и сейчас лидирует в первом дивизионе. Отрыв от идущей следом «Алании» составляет 3 очка.

В минувшем туре «Балтика» вновь добыла три очка. Калининградцы минимально одолели крепкий «Шинник».

Серия из трех побед к ряду требует продолжения. Да и вообще, «балтийцы» по игре выглядят монолитно.

В составе команды стоит отметить Гедеона Гузину. Боснийский форвард отличился 9 голами, и возглавляет гонку бомбардиров первой лиги.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Балтики» — за 3.00.

«Арсенал» Тула имеет проблемы с реализацией . «Балтика» сейчас выглядит мощнее всех в лиге.

Команда Игнашевича мотивирована продлить свою победную серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 3.00.