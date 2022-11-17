17 ноября в столице Иордании — Аммане — сборная Испании сыграет с хозяевами в рамках товарищеской встречи, которая начнется в 19:00 мск. Иордания — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иордания

В своей касте сборных команда Иордании довольно сильная. Перед испанцами она выиграла 5 раз подряд, сделав это без единого пропущенного мяча.

Примечательно, что только в одном из пяти случаев тотал поднимался выше двух. Серия стартовала с победы над Непалом (2:0). Позже были победы над Индонезией (1:0) и Кувейтом (3:0).

В сентябре Иордания победила команду Сирии (2:0), а также сборную Омана (1:0).

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В домашних стенах Иордания выиграла 6 матчей подряд. В последних четырех она не пропускала.

Испания

Подопечные Луиса Энрике попали на ЧМ напрямую, выиграв группу В с отрывом в 4 очка от шведов. Последним достижением команды стал выход в плей-офф Лиги наций.

Несмотря на поражение от Швейцарии (1:2) все задачи в ЛН Испания решила. Она выиграла вторую группу Лиги А. Для этого ей понадобилась победа над Португалией (1:0). Именно этот исход решил исход.

Испания стала немногословной. Чаще всего она обходится минимумом голов. К примеру, она забила не больше двух голов в трех из четырех поединков.

На выезде «красная фурия» показывает хороший результат. У нее 4 победы в 5 матчах.

Прогноз и ставка

Тут нечего обсуждать. Испания выбрала себе простого соперника. Котировки это подтверждают — 60.0 и 1.06 соответственно.

У Иордании нет шансов. Конечно, никто не собирается разносить соперника, но для гостей этот матч является хорошей возможностью в последний раз сыграть вместе перед стартом ЧМ.

Это будет легкий матч для Испании, в котором она одержит победу, и скорее всего, с уверенным отрывом. Ставка — победа Испании с форой -2.5 за 1.71.