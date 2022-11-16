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    Сборные Польши и Чили много не забьют?

    Польша— Чили. Прогноз, ставка (к. 2.10 ) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Роберт Левандовский
    Сборная Польши сыграет на своем поле с Чили в рамках товарищеской встречи. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Польша— Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Польша
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    •  Польша 20:00 Чили Чили
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    Сборная Польши

    Польская сборная проведет товарищескую встречу с Чили в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре.

    В последних 5 матчах полякам удалось выиграть лишь один раз. Команда одолела сборную Уэльса (1:0).

    Коэффициенты матча Польша — Чили

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    Проиграли «Белые орлы» команде Нидерландов (0:2) и дважды бельгийской сборной (0:1, 1:6). Также польская команда сыграла вничью с голландской сборной (2:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовский готовится вместе с командой к предстоящему чемпионату мира и, вероятно, примет участие в товарищеской встрече с чилийской сборной.

    Сборная Чили

    Последние 7 встреч чилийская сборная провела не лучшим образом. В активе команды за этот период 6 поражений и одна ничья.

    Чилийцы проиграли бразильцам (0:4), Уругваю (0:2), Южной Корее (0:2), Тунису (0:2), Гуане (1:0 пен.) и сборной Морокко (0:2).

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    • Примечательно то, что чилийская сборная не смогла забить ни в одном из проигранных матчей.

    Сборная Чили будет пытаться прервать серию поражений. На руку чилийской сборной может сыграть то, что Польша, вероятно, будет беречь силы перед чемпионатом мира в Катаре.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Польши в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу сборной Чили — за 3.66.

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    Сборная Чили будет пытаться прервать серию поражений. Главная задача Польши — планомерно подготовиться к чемпионату мира в Катаре.

    Команды не слишком результативны в последних 3-х матчах. Можно предположить, что в этом матче не будет большого количества голов. Наши прогноз и ставка — Тотал голов 2 меньше с коэффициентом 2.10.

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    Польша— Чили: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Сборные Польши и Чили много не забьют?
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