Сборная Польши сыграет на своем поле с Чили в рамках товарищеской встречи. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Польша— Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Польши

Польская сборная проведет товарищескую встречу с Чили в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре.

В последних 5 матчах полякам удалось выиграть лишь один раз. Команда одолела сборную Уэльса (1:0).

Коэффициенты матча Польша — Чили 1X2Новым игрокам 2.123.153.75Фрибет$40

Проиграли «Белые орлы» команде Нидерландов (0:2) и дважды бельгийской сборной (0:1, 1:6). Также польская команда сыграла вничью с голландской сборной (2:2).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовский готовится вместе с командой к предстоящему чемпионату мира и, вероятно, примет участие в товарищеской встрече с чилийской сборной.

Сборная Чили

Последние 7 встреч чилийская сборная провела не лучшим образом. В активе команды за этот период 6 поражений и одна ничья.

Чилийцы проиграли бразильцам (0:4), Уругваю (0:2), Южной Корее (0:2), Тунису (0:2), Гуане (1:0 пен.) и сборной Морокко (0:2).

Примечательно то, что чилийская сборная не смогла забить ни в одном из проигранных матчей.

Сборная Чили будет пытаться прервать серию поражений. На руку чилийской сборной может сыграть то, что Польша, вероятно, будет беречь силы перед чемпионатом мира в Катаре.

Прогноз и ставка

На победу сборной Польши в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу сборной Чили — за 3.66.

Сборная Чили будет пытаться прервать серию поражений. Главная задача Польши — планомерно подготовиться к чемпионату мира в Катаре.

Команды не слишком результативны в последних 3-х матчах. Можно предположить, что в этом матче не будет большого количества голов. Наши прогноз и ставка — Тотал голов 2 меньше с коэффициентом 2.10.