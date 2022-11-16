Сборная Польши
Польская сборная проведет товарищескую встречу с Чили в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре.
В последних 5 матчах полякам удалось выиграть лишь один раз. Команда одолела сборную Уэльса (1:0).
Коэффициенты матча Польша — Чили
Проиграли «Белые орлы» команде Нидерландов (0:2) и дважды бельгийской сборной (0:1, 1:6). Также польская команда сыграла вничью с голландской сборной (2:2).
Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовский готовится вместе с командой к предстоящему чемпионату мира и, вероятно, примет участие в товарищеской встрече с чилийской сборной.
Сборная Чили
Последние 7 встреч чилийская сборная провела не лучшим образом. В активе команды за этот период 6 поражений и одна ничья.
Чилийцы проиграли бразильцам (0:4), Уругваю (0:2), Южной Корее (0:2), Тунису (0:2), Гуане (1:0 пен.) и сборной Морокко (0:2).
Примечательно то, что чилийская сборная не смогла забить ни в одном из проигранных матчей.
Сборная Чили будет пытаться прервать серию поражений. На руку чилийской сборной может сыграть то, что Польша, вероятно, будет беречь силы перед чемпионатом мира в Катаре.
Прогноз и ставка
На победу сборной Польши в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу сборной Чили — за 3.66.
Сборная Чили будет пытаться прервать серию поражений. Главная задача Польши — планомерно подготовиться к чемпионату мира в Катаре.
Команды не слишком результативны в последних 3-х матчах. Можно предположить, что в этом матче не будет большого количества голов. Наши прогноз и ставка — Тотал голов 2 меньше с коэффициентом 2.10.