«Кубань»
Эта команда борется за выживание в первой лиге. «Кубань» находится в опасной зоне, на 16 месте.
В предыдущем туре команда вновь не смогла разжиться очками. Краснодарцы дома минимально уступили «Нефтехимику».
Последняя победа краснодарцев датирована еще первым днем октября. Так что Кубок — неплохая возможность начать исправлять положение.
С «Волгой» кубанцы играли только один раз. В августе «Кубани» удалось разгромить оппонента на выезде (1:4).
«Волга» Ульяновск
Эта команда замыкает турнирную таблицу первого дивизиона. Но шансы на подъем еще не пропали.
Да, с реализацией у команды есть проблемы. В 18 турах первой лиги игроки ульяновского клуба забили только 13 мячей.
Предыдущий тур «Волга» Ульяновск провела успешно. Дома команда переиграла проблемную «Уфу» (2:1).
Более того, эта виктория стала для команды только второй в чемпионате. А вот дать бой краснодарцам «Волге» вполне по силам.
Прогноз и ставка
На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Волги» Ульяновск — за 4.02.
«Кубань»
Краснодарцы мотивированы исправиться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» во 2 тайме с коэффициентом 2.27.