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    «Кубань» прибавит после перерыва

    «Кубань» — «Волга» Ульяновск. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Кубок России, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Волга» Ульяновск
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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Волгой» Ульяновск в рамках пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:00 мск. «Кубань» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Ноября 2022 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 18:00 Волга Ульяновск Волга Ульяновск
  • Ульяновск
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    «Кубань»

    Эта команда борется за выживание в первой лиге. «Кубань» находится в опасной зоне, на 16 месте.

    В предыдущем туре команда вновь не смогла разжиться очками. Краснодарцы дома минимально уступили «Нефтехимику».

    Последняя победа краснодарцев датирована еще первым днем октября. Так что Кубок — неплохая возможность начать исправлять положение.

    Все прогнозы на футбол

    С «Волгой» кубанцы играли только один раз. В августе «Кубани» удалось разгромить оппонента на выезде (1:4).

    «Волга» Ульяновск

    Эта команда замыкает турнирную таблицу первого дивизиона. Но шансы на подъем еще не пропали.

    Да, с реализацией у команды есть проблемы. В 18 турах первой лиги игроки ульяновского клуба забили только 13 мячей.

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    • Предыдущий тур «Волга» Ульяновск провела успешно. Дома команда переиграла проблемную «Уфу» (2:1).

    Более того, эта виктория стала для команды только второй в чемпионате. А вот дать бой краснодарцам «Волге» вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Волги» Ульяновск — за 4.02.

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    «Кубань» наверняка будет активно атаковать. Гости будут действовать вторым номером.

    Краснодарцы мотивированы исправиться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» во 2 тайме с коэффициентом 2.27.

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    «Кубань» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Кубань» прибавит после перерыва
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