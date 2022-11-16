«Кубань» сыграет на своем поле с «Волгой» Ульяновск в рамках пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:00 мск. «Кубань» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Эта команда борется за выживание в первой лиге. «Кубань» находится в опасной зоне, на 16 месте.

В предыдущем туре команда вновь не смогла разжиться очками. Краснодарцы дома минимально уступили «Нефтехимику».

Последняя победа краснодарцев датирована еще первым днем октября. Так что Кубок — неплохая возможность начать исправлять положение.

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С «Волгой» кубанцы играли только один раз. В августе «Кубани» удалось разгромить оппонента на выезде (1:4).

«Волга» Ульяновск

Эта команда замыкает турнирную таблицу первого дивизиона. Но шансы на подъем еще не пропали.

Да, с реализацией у команды есть проблемы. В 18 турах первой лиги игроки ульяновского клуба забили только 13 мячей.

Предыдущий тур «Волга» Ульяновск провела успешно. Дома команда переиграла проблемную «Уфу» (2:1).

Более того, эта виктория стала для команды только второй в чемпионате. А вот дать бой краснодарцам «Волге» вполне по силам.

Прогноз и ставка

На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Волги» Ульяновск — за 4.02.

«Кубань» наверняка будет активно атаковать . Гости будут действовать вторым номером.

Краснодарцы мотивированы исправиться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» во 2 тайме с коэффициентом 2.27.