«Альмерия» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:00 мск. «Альмерия» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Середняк барахтается у зоны вылета с 13 очками на 15-й позиции. Из 13 матчей 8 было проиграно в этом сезоне и лишь только 4 результата припадают на долю успешных выступлений.

После поражения от «Бетиса» (1:2) «Альмерия» набрала 3 очка в матче с «Жироной» (3:2), а после проиграла «Вильярреалу» (1:2).

Коэффициенты матча Альмерия — Хетафе 1X2Новым игрокам 2.183.203.55Фрибет$40

29 октября команда одолела «Сельту» со счетом 3:1, впервые забив больше двух голов с начала октября. А вообще «Альмерия» неплохо забивает и в октябре у нее было оформлено больше двух мячей в трех из пяти выступлений.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последнем туре андалузцы уступили на выезде «Барселоне» (0:2), которая таким образом смогла выйти в лидеры Примеры.

«Хетафе»

«Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 13 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 13 матчах пропущено 19 мячей.

«Асулонес» в своем последнем матче добыли один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Кадисом» (0:0).

В последних пяти матчах, которые пришлись на Ла Лигу, клуб из пригорода Мадрида не знает поражений при одной победе и четырех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставки — обе команды забьют за 2,00.