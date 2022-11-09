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    Прервет ли «Альмерия» беспроигрышную серию «Хетафе»?

    «Альмерия» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 9 ноября 2022 года

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    «Хетафе» идет на 13 месте
    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:00 мск. «Альмерия» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2022 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 21:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Альмерия»

    Середняк барахтается у зоны вылета с 13 очками на 15-й позиции. Из 13 матчей 8 было проиграно в этом сезоне и лишь только 4 результата припадают на долю успешных выступлений.

    После поражения от «Бетиса» (1:2) «Альмерия» набрала 3 очка в матче с «Жироной» (3:2), а после проиграла «Вильярреалу» (1:2).

    Коэффициенты матча Альмерия — Хетафе

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    29 октября команда одолела «Сельту» со счетом 3:1, впервые забив больше двух голов с начала октября. А вообще «Альмерия» неплохо забивает и в октябре у нее было оформлено больше двух мячей в трех из пяти выступлений.

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    В последнем туре андалузцы уступили на выезде «Барселоне» (0:2), которая таким образом смогла выйти в лидеры Примеры.

    «Хетафе»

    «Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Нынешнее 13 место в Примере едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 13 матчах пропущено 19 мячей.

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    • «Асулонес» в своем последнем матче добыли один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Кадисом» (0:0).

    В последних пяти матчах, которые пришлись на Ла Лигу, клуб из пригорода Мадрида не знает поражений при одной победе и четырех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставки — обе команды забьют за 2,00.

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    «Альмерия» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Альмерия» беспроигрышную серию «Хетафе»?
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