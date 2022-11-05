ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии» Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире Поль ПогбаЗа бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • 01:17
    • Пике объявил о завершении карьеры игрока
  • 00:58
    • «Арсенал» победил «Цюрих» и выиграл группу А
  • 22:41
    • «МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», «Шериф» вышел в стыки Лиги конференций
  • 01:33
    • Источник: Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на Лапорту
  • 00:58
    • «Рома» обыграла «Лудогорец» и вышла в плей-офф Лиги Европы
  • 22:56
    • «Монако» обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • 22:47
    • «Фейенорд» и «Мидтьюлланд» вышли в плей-офф ЛЕ, «Лацио» вылетел в стыки ЛК
    Все новости спорта

    Загрызут ли «волки» «чаек»?!

    «Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, АПЛ, 5 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Невиш
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Ноября 2022 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» никак не вылезут с опасной зоны. Сейчас команда занимает 19 место с 10 очками в активе.

    Вот и минувший тур не принес команде успеха. «Вулверхэмптон» не смог одолеть «Брентфорд» (1:1).

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион

    1X2Новым игрокам
  • 3.453.352.15Фрибет$40
    •

    «Волки» имеют катастрофические проблемы в плане реализации. В 13 матчах они забили всего 6 мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно проходят относительно успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два.

    «Брайтон»

    Эта команда смотрится очень симпатично. «Чайки» сейчас находятся на 8 месте, но успели проявить себя с выгодной стороны.

    Команда Роберто Де Дзерби в минувшем туре сняла скальп с «Челси». «Брайтон» был великолепен (4:1).

  • За бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • Чертова дюжина звездных игроков, которые не смогут сыграть на мундиале в Катаре
  • 01/11/2022

    • Отметим Леандро Троссарда. Бельгиец наколотил уже 7 мячей в чемпионате, да и вообще, в составе «Брайтона» есть, кому забивать.

    «Чайки» явно намерены побороться за выход в еврокубки. И здесь многое будет зависеть как раз от результатов матчей с представителями нижней части таблицы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Вулверхэмптон» пытается выкарабкаться из опасной зоны. «Брайтон» нестабилен в плане результатов.

    Хозяева наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Вулверхэмптона» с коэффициентом 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колорадо — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.99
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Труа — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Катар — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Загрызут ли «волки» «чаек»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры