«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» никак не вылезут с опасной зоны. Сейчас команда занимает 19 место с 10 очками в активе.

Вот и минувший тур не принес команде успеха. «Вулверхэмптон» не смог одолеть «Брентфорд» (1:1).

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.453.352.15Фрибет$40

«Волки» имеют катастрофические проблемы в плане реализации. В 13 матчах они забили всего 6 мячей.

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Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно проходят относительно успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два.

«Брайтон»

Эта команда смотрится очень симпатично. «Чайки» сейчас находятся на 8 месте, но успели проявить себя с выгодной стороны.

Команда Роберто Де Дзерби в минувшем туре сняла скальп с «Челси». «Брайтон» был великолепен (4:1).

Отметим Леандро Троссарда. Бельгиец наколотил уже 7 мячей в чемпионате, да и вообще, в составе «Брайтона» есть, кому забивать.

«Чайки» явно намерены побороться за выход в еврокубки. И здесь многое будет зависеть как раз от результатов матчей с представителями нижней части таблицы.

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.40.

«Вулверхэмптон» пытается выкарабкаться из опасной зоны. «Брайтон» нестабилен в плане результатов .

Хозяева наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Вулверхэмптона» с коэффициентом 3.40.