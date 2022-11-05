ЦСКА
В начале октября в матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).
Затем армейцы проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России, а в РПЛ не справились на выезде с «Оренбургом» (2:2).
В последнем матче подопечные Владимира Федотова на выезде справились с московским «Локомотивом» — 1:0.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 29 очками после 15 туров ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 29-15, у Чалова 10 голов, Медина забил 6 голов.
«Пари Нижний Новгород»
Затем в чемпионате России «Пари НН» разошелся миром с «Торпедо» на выезде (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.
Затем подопечные Михаила Галактионова дома обыграл «Краснодар» (1:0) в 4-м туре Кубка России, выйдя в плей-офф турнира.
В последних матчах РПЛ нижегородцы снова встретились с «Краснодаром», проиграв дома со счетом 0:2, а потом в гостях уступили «Крыльям Советов» (1:2).
С 13 очками после 15 туров «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 18-27, Тимур Сулейманов забил 6 мячей.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Пари НН» — 8.80.
В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В прошлом сезоне ЦСКА победил 2:0 на выезде и 1:0 дома.
В последних шести очных встречах армейцы четыре раза победили и раз сыграли вничью. Прогноз:
Интересны варианты ставок