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    Продлит ли ЦСКА серию поражений нижегородцев?

    ЦСКА — «Пари НН». Ставка (к. 1.74) и прогноз на чемпионат России по футболу, 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Пари НН»
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    ЦСКА
    В субботу, 5 ноября, московский ЦСКА примет «Пари НН» в рамках 16-го тура РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19:00 мск. ЦСКА — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Ноября 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    ЦСКА

    В начале октября в матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).

    Затем армейцы проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России, а в РПЛ не справились на выезде с «Оренбургом» (2:2).

    В последнем матче подопечные Владимира Федотова на выезде справились с московским «Локомотивом» — 1:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 29 очками после 15 туров ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 29-15, у Чалова 10 голов, Медина забил 6 голов.

    «Пари Нижний Новгород»

    Затем в чемпионате России «Пари НН» разошелся миром с «Торпедо» на выезде (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.

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    • Затем подопечные Михаила Галактионова дома обыграл «Краснодар» (1:0) в 4-м туре Кубка России, выйдя в плей-офф турнира.

    В последних матчах РПЛ нижегородцы снова встретились с «Краснодаром», проиграв дома со счетом 0:2, а потом в гостях уступили «Крыльям Советов» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 13 очками после 15 туров «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 18-27, Тимур Сулейманов забил 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Пари НН» — 8.80.

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    В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В прошлом сезоне ЦСКА победил 2:0 на выезде и 1:0 дома.

    В последних шести очных встречах армейцы четыре раза победили и раз сыграли вничью. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 2.14 и ТБ 2,5 за 1.75.

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    ЦСКА — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли ЦСКА серию поражений нижегородцев?
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