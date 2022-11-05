В субботу, 5 ноября, московский ЦСКА примет «Пари НН» в рамках 16-го тура РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19:00 мск. ЦСКА — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В начале октября в матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).

Затем армейцы проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России, а в РПЛ не справились на выезде с «Оренбургом» (2:2).

В последнем матче подопечные Владимира Федотова на выезде справились с московским «Локомотивом» — 1:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 29 очками после 15 туров ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 29-15, у Чалова 10 голов, Медина забил 6 голов.

«Пари Нижний Новгород»

Затем в чемпионате России «Пари НН» разошелся миром с «Торпедо» на выезде (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.

Затем подопечные Михаила Галактионова дома обыграл «Краснодар» (1:0) в 4-м туре Кубка России, выйдя в плей-офф турнира.

В последних матчах РПЛ нижегородцы снова встретились с «Краснодаром», проиграв дома со счетом 0:2, а потом в гостях уступили «Крыльям Советов» (1:2).

Календарь и таблица РПЛ

С 13 очками после 15 туров «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 18-27, Тимур Сулейманов забил 6 мячей.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Пари НН» — 8.80.

В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В прошлом сезоне ЦСКА победил 2:0 на выезде и 1:0 дома.

В последних шести очных встречах армейцы четыре раза победили и раз сыграли вничью. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч .