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    «Базель» отправится в плей-офф ЛК?

    «Пюник» — «Базель». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет H, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Базель»
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    «Базель» идет на 2 месте в группе H
    В четверг, 3 ноября «Пюник» дома сыграет против «Базеля». Группа H. Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 20:45 (мск). «Пюник» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 03 Ноября 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 20:45 Базель Базель
  • Базель
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    «Пюник»

    «Пюник» занимает 3 место в группе H Лиги конференций. У ереванского клуба 6 очков в активе.

    В этом розыгрыше чемпион Армении одержал 2 победы над «Слованом» (2:0) и «Жальгирисом» (2:0).

    В 5-м туре футболисты «Пюника» дали бой «Словану», но уступили со счетом 1:2.

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    В чемпионате Армении «Пюник» на выезде обыграл «Ноа» (1:0). Победный гол на 73-й минуте забил Хосе Карабальо. После этой победы клуб из Еревана набрал 24 очка и поднялся на 4 место.

    «Базель»

    «Базель» на 2 месте в квартете. У швейцарского коллектива 8 набранных очков. От лидера «Слована» отсаёт лишь по дополнительным показателям.

    Швейцарцы в 5-м туре упустили победу в матче с «Жальгирисом». Ведя в счете 2:0, футболисты «Базеля» умудрились пропустить дважды.

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    • Для выхода в плей-офф «Базелю» достаточно не проиграть в «Пюнику».

    В чемпионате Швейцарии «Базель» проиграл лидеру первенства «Янг Бойзу» со счетом 1:3. В турнирной таблице команда идет на 6 месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче уверены в победе гостей. На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью оценивают в 3.74, а победу «Пюника» предлагают взять — за 4.02.

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    «Базель» скорее всего добьется успеха в этом матче. Швейцарский коллектив может себе позволить и ничьи в ереванском матче. Но клуб явно будет играть исключительно на победу.

    Наши прогноз и ставка — победа «Базеля» с коэффициентом 1.82.

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    «Пюник» — «Базель»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Базель» отправится в плей-офф ЛК?
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