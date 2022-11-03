«Пюник»
«Пюник» занимает 3 место в группе H Лиги конференций. У ереванского клуба 6 очков в активе.
В этом розыгрыше чемпион Армении одержал 2 победы над «Слованом» (2:0) и «Жальгирисом» (2:0).
В 5-м туре футболисты «Пюника» дали бой «Словану», но уступили со счетом 1:2.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Армении «Пюник» на выезде обыграл «Ноа» (1:0). Победный гол на 73-й минуте забил Хосе Карабальо. После этой победы клуб из Еревана набрал 24 очка и поднялся на 4 место.
«Базель»
«Базель» на 2 месте в квартете. У швейцарского коллектива 8 набранных очков. От лидера «Слована» отсаёт лишь по дополнительным показателям.
Швейцарцы в 5-м туре упустили победу в матче с «Жальгирисом». Ведя в счете 2:0, футболисты «Базеля» умудрились пропустить дважды.
Для выхода в плей-офф «Базелю» достаточно не проиграть в «Пюнику».
В чемпионате Швейцарии «Базель» проиграл лидеру первенства «Янг Бойзу» со счетом 1:3. В турнирной таблице команда идет на 6 месте.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче уверены в победе гостей. На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью оценивают в 3.74, а победу «Пюника» предлагают взять — за 4.02.
«Базель» скорее всего добьется успеха в этом матче. Швейцарский коллектив может себе позволить и ничьи в ереванском матче. Но клуб явно будет играть исключительно на победу.
Наши прогноз и ставка — победа «Базеля» с коэффициентом 1.82.