В четверг, 3 ноября «Пюник» дома сыграет против «Базеля». Группа H. Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 20:45 (мск). «Пюник» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

«Пюник» занимает 3 место в группе H Лиги конференций. У ереванского клуба 6 очков в активе.

В этом розыгрыше чемпион Армении одержал 2 победы над «Слованом» (2:0) и «Жальгирисом» (2:0).

В 5-м туре футболисты «Пюника» дали бой «Словану», но уступили со счетом 1:2.

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В чемпионате Армении «Пюник» на выезде обыграл «Ноа» (1:0). Победный гол на 73-й минуте забил Хосе Карабальо. После этой победы клуб из Еревана набрал 24 очка и поднялся на 4 место.

«Базель»

«Базель» на 2 месте в квартете. У швейцарского коллектива 8 набранных очков. От лидера «Слована» отсаёт лишь по дополнительным показателям.

Швейцарцы в 5-м туре упустили победу в матче с «Жальгирисом». Ведя в счете 2:0, футболисты «Базеля» умудрились пропустить дважды.

Для выхода в плей-офф «Базелю» достаточно не проиграть в «Пюнику».

В чемпионате Швейцарии «Базель» проиграл лидеру первенства «Янг Бойзу» со счетом 1:3. В турнирной таблице команда идет на 6 месте.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче уверены в победе гостей. На победу «Базеля» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью оценивают в 3.74, а победу «Пюника» предлагают взять — за 4.02.

«Базель» скорее всего добьется успеха в этом матче. Швейцарский коллектив может себе позволить и ничьи в ереванском матче. Но клуб явно будет играть исключительно на победу.

Наши прогноз и ставка — победа «Базеля» с коэффициентом 1.82.