«Тальерес Кордоба» и «Патронато» встретятся в финале Кубка Аргентины по футболу. Матч пройдет 31 октября в Мендосе, начало — в 02:30 мск. «Тальерес Кордова» — «Патронато»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тальерес Кордоба»

«Тальерес» второй раз в своей истории дошел до финала Кубка Аргентины. Два года назад клуб из Кордовы уступил в решающем матче «Бока Хуниорс».

В полуфинале текущего розыгрыша, который состоялся несколько дней назад, команда Педру Кайшиньи выиграла у «Банфилда» (1:0).

В четвертьфинале «Тальерес» одержал победу над «Индепендьенте». Здесь все решилось только в серии пенальти.

Примечательно, что «Тальерес» пропустил лишь один гол в Кубке Аргентины.

«Патронато»

Тем временем «Патронато» впервые в своей истории добрался до финала Кубка Аргентины.

И надо сказать, что это был невероятный путь. В трех из пяти матчей с участием клуба из Параны все решилось только в серии пенальти.

В том числе в полуфинальной игре с «Бока Хуниорс» и в матче 1/4 финала против «Ривер Плейт».

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«Патронато» ни разу не пропускал только в одном из пяти предыдущих матчей в Кубка Аргентины.

Прогноз и ставка

На «Тальерес» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 2.95, а победу «Патронато» — за 3.18.

Ранее в этом году «Патронато» встречались в рамках Примеры и Кубка аргентинской лиги. Оба матча завершились вничью — 0:0 и 3:3.

И судя по всему, предстоящий финал тоже завершится вничью — и в основное время, и в дополнительное. И в конечном итоге победитель будет определен в серии пенальти. Для Кубка Аргентины это уже привычная история.

Ставка — обладатель кубка определится в серии пенальти за 2.95.