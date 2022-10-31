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    Победитель Кубка Аргентины определится в серии пенальти?

    «Тальерес Кордова» — «Патронато». Прогноз (к. 2.95) и ставки на финал Кубка Аргентины по футболу 31 октября

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    Прогноз и ставки на «Тальерес Кордова» — «Патронато»
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    В 3-х из 5-ти матчей с участием «Патронато» в Кубке Аргентины была серия пенальти
    «Тальерес Кордоба» и «Патронато» встретятся в финале Кубка Аргентины по футболу. Матч пройдет 31 октября в Мендосе, начало — в 02:30 мск. «Тальерес Кордова» — «Патронато»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тальерес Кордоба»

    «Тальерес» второй раз в своей истории дошел до финала Кубка Аргентины. Два года назад клуб из Кордовы уступил в решающем матче «Бока Хуниорс».

    В полуфинале текущего розыгрыша, который состоялся несколько дней назад, команда Педру Кайшиньи выиграла у «Банфилда» (1:0).

    В четвертьфинале «Тальерес» одержал победу над «Индепендьенте». Здесь все решилось только в серии пенальти.

    Примечательно, что «Тальерес» пропустил лишь один гол в Кубке Аргентины.

    «Патронато»

    Тем временем «Патронато» впервые в своей истории добрался до финала Кубка Аргентины.

    И надо сказать, что это был невероятный путь. В трех из пяти матчей с участием клуба из Параны все решилось только в серии пенальти.

    В том числе в полуфинальной игре с «Бока Хуниорс» и в матче 1/4 финала против «Ривер Плейт».

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    «Патронато» ни разу не пропускал только в одном из пяти предыдущих матчей в Кубка Аргентины.

    Прогноз и ставка

    На «Тальерес» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 2.95, а победу «Патронато» — за 3.18.

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    Ранее в этом году «Патронато» встречались в рамках Примеры и Кубка аргентинской лиги. Оба матча завершились вничью — 0:0 и 3:3.

    И судя по всему, предстоящий финал тоже завершится вничью — и в основное время, и в дополнительное. И в конечном итоге победитель будет определен в серии пенальти. Для Кубка Аргентины это уже привычная история.

    Ставка — обладатель кубка определится в серии пенальти за 2.95.

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    «Тальерес Кордова» — «Патронато»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. Победитель Кубка Аргентины определится в серии пенальти?
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