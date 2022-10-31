«Верона»
«Верона» оказалась в зоне вылета Серии А. Сейчас у нее 5 очков после 11 туров и она занимает предпоследнее 19-е место.
Команда из одноименного города проиграла шесть последних матчей в Серии А, уступив «Лацио», «Фиорентине», «Удинезе», «Салернитане» и «Сассуоло».
Коэффициенты матча Верона — Рома
Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.
Всего у «Мастифов» 1 победа, две ничьи и 8 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -11.
«Рома»
«Рома» пока находится на пятом месте в таблице. Причем в 10 турах «волки» добыли уже семь побед.
А вот показатели у римского клуба средние. Команда Жозе Моуриньо забила только 13 мячей, пропустив в свои ворота 10.
В своем последнем поединке «джаллоросси» проиграли лидеру первенства «Наполи» со счетом 0:1 на своем поле.
На этой неделе коллектив обыграл в Лиге Европы ХИК (2:1) на выезде, но остается на третьем месте за тур до завершения группового раунда.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.