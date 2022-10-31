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    Сдержит ли «Верона» «Рому»?

    «Верона» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия А, 31 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Рома»
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    «Рома» идет на 5 месте
    «Верона» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2022 года
    Верона
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    •  Верона 20:30 Рома Рома
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    «Верона»

    «Верона» оказалась в зоне вылета Серии А. Сейчас у нее 5 очков после 11 туров и она занимает предпоследнее 19-е место.

    Команда из одноименного города проиграла шесть последних матчей в Серии А, уступив «Лацио», «Фиорентине», «Удинезе», «Салернитане» и «Сассуоло».

    Коэффициенты матча Верона — Рома

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    Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Всего у «Мастифов» 1 победа, две ничьи и 8 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -11.

    «Рома»

    «Рома» пока находится на пятом месте в таблице. Причем в 10 турах «волки» добыли уже семь побед.

    А вот показатели у римского клуба средние. Команда Жозе Моуриньо забила только 13 мячей, пропустив в свои ворота 10.

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  • 26/10/2022

    • В своем последнем поединке «джаллоросси» проиграли лидеру первенства «Наполи» со счетом 0:1 на своем поле.

    На этой неделе коллектив обыграл в Лиге Европы ХИК (2:1) на выезде, но остается на третьем месте за тур до завершения группового раунда.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Верона» «Рому»?
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