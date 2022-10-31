«Верона» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» оказалась в зоне вылета Серии А. Сейчас у нее 5 очков после 11 туров и она занимает предпоследнее 19-е место.

Команда из одноименного города проиграла шесть последних матчей в Серии А, уступив «Лацио», «Фиорентине», «Удинезе», «Салернитане» и «Сассуоло».

Коэффициенты матча Верона — Рома 1X2Новым игрокам 4.403.601.85Фрибет$40

Перед этим она одержала свою первую победу в сезоне, выиграв у «Сампдории» 2:1.

Все прогнозы на Серию А

Всего у «Мастифов» 1 победа, две ничьи и 8 поражений, а также отрицательная разница голов, которая составляет -11.

«Рома»

«Рома» пока находится на пятом месте в таблице. Причем в 10 турах «волки» добыли уже семь побед.

А вот показатели у римского клуба средние. Команда Жозе Моуриньо забила только 13 мячей, пропустив в свои ворота 10.

В своем последнем поединке «джаллоросси» проиграли лидеру первенства «Наполи» со счетом 0:1 на своем поле.

На этой неделе коллектив обыграл в Лиге Европы ХИК (2:1) на выезде, но остается на третьем месте за тур до завершения группового раунда.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.