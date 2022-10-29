«Страсбург»
Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в 12 матчах одержал лишь одну победу и опережает зону вылета лишь по разнице мячей.
С атакой у команды имеются явные проблемы. В 12 поединках забито ровно 12 мячей.
Коэффициенты матча Страсбург — Марсель
Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).
В последних пяти поединках коллектив потерпел три поражения.
«Марсель»
Провансальцы в Лиге чемпионов крайне нестабильны. В четырех турах команда по два раза выиграла и уступила.
«Марсель» в последних матчах подсел в плане результатов. И если неудача в матче с ПСЖ (0:1) логична, то домашний проигрыш от «Ланса» (0:1) вызывает ряд вопросов.
Два матча подряд без забитых мячей говорят о проблемах в атаке. Пора бы Алексису Санчесу улучшать голевую отдачу.
В своей прошлой игре коллектив снова уступил — «Айнтрахту» (1:2) в Лиге чемпионов. Таким образом, он проиграл в трех последних поединках.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.