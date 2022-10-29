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    «Страсбург» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Лига 1, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Марсель»
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    «Марсель» проиграл три последних матча
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Октября 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Эта команда стартовала не самым выгодным образом. «Страсбург» в 12 матчах одержал лишь одну победу и опережает зону вылета лишь по разнице мячей.

    С атакой у команды имеются явные проблемы. В 12 поединках забито ровно 12 мячей.

    Коэффициенты матча Страсбург — Марсель

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    Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних пяти поединках коллектив потерпел три поражения.

    «Марсель»

    Провансальцы в Лиге чемпионов крайне нестабильны. В четырех турах команда по два раза выиграла и уступила.

    «Марсель» в последних матчах подсел в плане результатов. И если неудача в матче с ПСЖ (0:1) логична, то домашний проигрыш от «Ланса» (0:1) вызывает ряд вопросов.

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    • Два матча подряд без забитых мячей говорят о проблемах в атаке. Пора бы Алексису Санчесу улучшать голевую отдачу.

    В своей прошлой игре коллектив снова уступил — «Айнтрахту» (1:2) в Лиге чемпионов. Таким образом, он проиграл в трех последних поединках.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Марсель» с поражениями?
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