«Алавес»
«Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.
Во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории после 12 туров разместился на второй позиции, имея в активе 23 очка, что всего на три меньше, чем у лидера первенства.
Коэффициенты матча Алавес — Овьедо
У «славных» пока только одно поражение в этом первенстве, а также шесть выигрышей и пять мировых исходов. Одна из ничьих пришлась как раз на прошлый тур, когда были поделены очки на своем поле с хихонским «Спортингом» 0:0.
Домашняя статистика «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: три выигрыша и три ничьи, забито семь голов при трех пропущенных.
«Овьедо»
После 12 проведенных туров «Овьедо» с 13 набранными очками находится вблизи зоны вылета, на 17 позиции, опережая ее лишь на один зачетный пункт.
Астурийцы в текущем первенстве смогли добыть всего лишь три победных результата, еще четыре поединка они свели вничью и пять раз уступали. Причем забили всего шесть мячей при девяти пропущенных.
В минувшем туре первенства «синие» на своем поле справились с соседом по турнирке «Малагой» 1:0. И данной викторией они прервали 8-матчевую безвыигрышную серию. В этот период они потерпели четыре фиаско и столько же раз сыграли вничью.
Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Овьедо» уступил только раз, еще один поединок он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.
В пяти последних очных встречах этих клубов трижды сильнее оказался «Алавес» и два матча победителя не выявили.
Прогноз и ставка на «Алавес» — «Овьедо»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.14.
На викторию «Овьедо» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.08.
«Алавес» не должен во второй раз подряд на своем поле допустить осечки. Прогнозируем, что «славные» смогут одолеть одного из аутсайдеров.