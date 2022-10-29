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    «Алавес» на своем поле переиграет «Овьедо»

    «Алавес» — «Овьедо». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Испании, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Овьедо»
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    «Алавес»
    29 октября в 13-м туре второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет «Овьедо». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Алавес» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 29 Октября 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 19:30 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

    Во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории после 12 туров разместился на второй позиции, имея в активе 23 очка, что всего на три меньше, чем у лидера первенства.

    Коэффициенты матча Алавес — Овьедо

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    У «славных» пока только одно поражение в этом первенстве, а также шесть выигрышей и пять мировых исходов. Одна из ничьих пришлась как раз на прошлый тур, когда были поделены очки на своем поле с хихонским «Спортингом» 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Домашняя статистика «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: три выигрыша и три ничьи, забито семь голов при трех пропущенных.

    «Овьедо»

    После 12 проведенных туров «Овьедо» с 13 набранными очками находится вблизи зоны вылета, на 17 позиции, опережая ее лишь на один зачетный пункт.

    Астурийцы в текущем первенстве смогли добыть всего лишь три победных результата, еще четыре поединка они свели вничью и пять раз уступали. Причем забили всего шесть мячей при девяти пропущенных.

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  • 25/10/2022

    • В минувшем туре первенства «синие» на своем поле справились с соседом по турнирке «Малагой» 1:0. И данной викторией они прервали 8-матчевую безвыигрышную серию. В этот период они потерпели четыре фиаско и столько же раз сыграли вничью.

    Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Овьедо» уступил только раз, еще один поединок он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

    В пяти последних очных встречах этих клубов трижды сильнее оказался «Алавес» и два матча победителя не выявили.

    Прогноз и ставка на «Алавес» — «Овьедо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Овьедо» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.08.

    «Алавес» не должен во второй раз подряд на своем поле допустить осечки. Прогнозируем, что «славные» смогут одолеть одного из аутсайдеров.

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    «Алавес» — «Овьедо»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Алавес» на своем поле переиграет «Овьедо»
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