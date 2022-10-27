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    Выйдет ли «Вест Хэм» в 1/8 финала?

    «Вест Хэм» — «Силькеборг». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет В, 27 октября 2022 года

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    «Вест Хэм»
    В четверг, 27 октября «Вест Хэм» дома сыграет против «Силькеборга». Группа B. Матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Старт поединка в 22:00 (мск). «Вест Хэм» — «Силькеборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 27 Октября 2022 года
    Вест Хэм
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» вышли из группы Лиги конференций и обеспечили себе евровесну. Осталось решить с какой стадии начнет выступление «Вест Хэм» матчи плей-офф — с 1/8 или 1/16.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Силькеборг

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    «Вест Хэм» в группе В занимает первое место. В 4 матчах лондонский клуб одержал 4 победы. Повержены были «Стяуа» (3:1), «Силькеборг» (3:2) и дважды «Андерлехт» (1:0 и 2:1).

    В английской Премьер-лиге «Вест Хэм» обыграл «Борнмут» (2:0) и поднялся на 10 место.

    «Силькеборг»

    Бронзовый призёр чемпионата Дании идет на втором месте в квартете B. «Силькеборг» смог обыграть дважды «Стяуа» с общим счётом 10:0.

    Были два поражения от «Вест Хэма» (2:3) и «Андерлехта» (0:1).

    В чемпионате Дании «Силькеборг» идет на 4-м месте.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече большим успехом у букмекеров пользуется «Вест Хэм». На победу «молотобойцев» в игре можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 4.64, а на победу «Силькеборга» — за 7.00.

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    По факту битва за 1 место в группе. «Вест Хэм» находится в выгодном положении. Собственная победа или ничья выведет «молотобойцев» в 1/8. А вот «Силькеборгу» нужна только победа, чтобы обеспечить себе как миниму участие в футбольной евровесне. Но все же лондонцы классом повыше будут.

    Наши прогноз и ставка — победа «Вест Хэма» с коэффициентом 1.47.

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    «Вест Хэм» — «Силькеборг»: прогноз, ставка (1.47), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Вест Хэм» в 1/8 финала?
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